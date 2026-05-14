«Il conferimento della Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo alla città di Catanzaro, e in particolare alla spiaggia di Giovino, rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità e conferma la qualità e la continuità del lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale, sin dall’insediamento della giunta Fiorita, sul fronte della tutela ambientale e della sostenibilità». Lo afferma la Vicesindaca di Catanzaro con delega alle Politiche del mare, Giusy Iemma, commentando il nuovo importante riconoscimento della FEE assegnato alla città capoluogo nel corso della cerimonia tenutasi al CNR a Roma. «Negli anni – prosegue Iemma – abbiamo lavorato con determinazione affinché i temi della sostenibilità diventassero patrimonio comune, promuovendo una maggiore consapevolezza e responsabilità collettiva rispetto a questioni che incidono concretamente sulla qualità della vita: dalla raccolta differenziata dei rifiuti all’accessibilità e all’inclusione sociale, fino alla valorizzazione turistica del territorio. La Bandiera Blu non è soltanto un simbolo, ma il risultato di un percorso condiviso che coinvolge istituzioni, cittadini, associazioni, operatori economici e scuole».

«La spiaggia di Giovino – sottolinea la vicesindaca – è un autentico gioiello naturale della nostra città: la lunga distesa di sabbia, il mare cristallino, la pineta e le aree attrezzate costituiscono un piccolo ecosistema che abbiamo il dovere di proteggere e valorizzare sempre di più. Mantenere nel tempo questo prestigioso riconoscimento significa continuare a investire nella qualità ambientale, nei servizi e nell’accoglienza. Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dalle scuole del territorio, coinvolte in attività di sensibilizzazione sui valori promossi dalla Fee. Educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente significa costruire cittadini più consapevoli e responsabili, capaci di contribuire concretamente alla salvaguardia dell’ecosistema e alla cura del bene comune. “Per il quarto anno consecutivo – conclude Iemma - Catanzaro entra così nella rete delle città e delle spiagge che rappresentano al meglio un modello di sviluppo sostenibile e di accoglienza di qualità. Un modello nel quale l’economia del mare può generare valore sociale, economico e produttivo, rafforzando l’identità e l’attrattività del nostro territorio».