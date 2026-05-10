«C’è grande soddisfazione nel vedere l’Ente Fiera “Giovanni Colosimo” nel quartiere Lido a Catanzaro crescere e consolidarsi come punto di riferimento per l’area centrale della Calabria», è quanto si legge in una nota diramata dall’assessora alle attività economiche Giuliana Furrer. «L’amministrazione Fiorita – afferma la rappresentante dell’esecutivo – ha lavorato con determinazione per restituire a questo spazio una funzione precisa, rendendolo vivo, attrattivo e capace di ospitare eventi di qualità che producono occasioni concrete di sviluppo per la città e per l’intero territorio. Risultati possibili perché si è creduto sin dall’inizio nella necessità di dare al PalaColosimo una vocazione chiara: quella di hub fieristico, economico e culturale, aperto al mondo delle imprese, della formazione, dell’innovazione e delle professioni. L’ultimo successo del Career Day 2026 promosso da Confindustria e Unindustria Calabria, conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Vedere centinaia di giovani incontrare le aziende, confrontarsi con il mondo del lavoro e vivere l’Ente Fiera come uno spazio dinamico e moderno rappresenta per noi il segnale più importante».

Ed ancora: «Rivolgo i miei sinceri complimenti al presidente Aldo Ferrara e a Unindustria Calabria per l’intuizione e la buona organizzazione della manifestazione che, anche attraverso i diversi panel, ha fornito molti spunti di riflessione. La folta e composta partecipazione di giovani, indica la loro volontà di restare nella propria terra, ma hanno bisogno di essere indirizzati e di conoscere le realtà produttive e lavorative che il contesto offre. Avere dato l’occasione a tante imprese di valore nella nostra regione di farsi conoscere e fare comprendere loro quali opportunità di lavoro ci sono è molto importante e credo che questa, insieme a una sempre più proficua collaborazione con gli atenei della regione, sia la strada giusta da portare avanti. Un appuntamento che ha ulteriormente rafforzato, dunque, il ruolo del PalaColosimo come spazio multifunzionale dedicato non solo alle fiere tradizionali, ma anche all’orientamento, alla formazione e all’innovazione. Significa aver restituito centralità a una struttura strategica, trasformandola in un contenitore stabile di opportunità, un motore di sviluppo economico, promozione territoriale e connessione tra imprese, istituzioni e cittadini in grado di generare crescita per Catanzaro e per tutta la Calabria».