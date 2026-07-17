Tra gli argomenti da discutere anche la costituzione di una commissione consiliare speciale di inchiesta per la verifica della legittimità degli atti costituenti titoli di spesa per il controllo della regolarità della gestione finanziaria e amministrativa della Catanzaro servizi
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Il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, ha convocato l’Assemblea civica in seduta straordinaria e in prima convocazione per il giorno 22 luglio 2026 alle ore 13:00 e in seconda per il giorno successivo, 23 luglio 2026 alle ore 15:00.
Questi i punti all’ordine del giorno
1 Misure in favore dei contribuenti: riapertura dei termini di accesso al regime di definizione agevolata delle entrate comunali di cui alla deliberazione di c.c. n. 61 del 30/04/2026, fino al 31/07/2026;
2 Assegnazione destinazione relativa al suolo in zona territoriale omogenea f2 del vigente p.r.g. per l’assegnazione “attrezzature d’interesse comune” – richiesta dalla co.me.t srl. leg. rappr. floriano noto - Calabriasue n. 11063;
3 Presa d’atto della destinazione ferroviaria dell’area Onmo officina nazionale mezzi d’opera di Catanzaro delle Rfi ferrovie dello stato nel prg di cui all’articolo 64 delle Nta;
4 Costituzione di una commissione consiliare di inchiesta relativa alle procedure inerenti al rilascio delle concessioni e l’effettiva destinazione d’uso degli immobili che hanno interessato gli insediamenti di via Izzi de Falenta e retro porto;
5 Costituzione di una commissione consiliare speciale di inchiesta per la verifica della legittimità degli atti costituenti titoli di spesa per il controllo della regolarità della gestione finanziaria e amministrativa della Catanzaro servizi s.p.a.;
6 Approvazione del regolamento per la realizzazione di strutture, anche temporanee, di copertura degli impianti sportivi;
7 Approvazione modifiche alla premessa ed all’art. 7 del regolamento per l’affido familiare di minori;
8 Approvazione del regolamento del consiglio comunale dei ragazzi;
9 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, ai sensi dell'art. 42, comma 2, e dell'art. 175, commi 1 e 2, del d. lgs. 267/2000 (tuel), per l'iscrizione in bilancio dei finanziamenti relativi agli interventi urgenti di protezione civile (ocdpc n. 1180 del 30/01/2026), al programma Calabria fesr fse+ 2021-2027 – "buono servizio per il contrasto alla povertà" (d.r.c. n. 11203 del 24/06/2026), al fondo per le politiche sociali 2025 per progetti innovativi e sperimentali degli ambiti territoriali sociali della Regione Calabria (d.r.c. n. 11279 del 25/06/2026) e al fondo (fnps) destinato ai comuni capofila degli ats - “intervento la mia estate”- (d.r.c. n.11891 del 07/07/2026)