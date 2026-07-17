Il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, ha convocato l’Assemblea civica in seduta straordinaria e in prima convocazione per il giorno 22 luglio 2026 alle ore 13:00 e in seconda per il giorno successivo, 23 luglio 2026 alle ore 15:00.

Questi i punti all’ordine del giorno

1 Misure in favore dei contribuenti: riapertura dei termini di accesso al regime di definizione agevolata delle entrate comunali di cui alla deliberazione di c.c. n. 61 del 30/04/2026, fino al 31/07/2026;

2 Assegnazione destinazione relativa al suolo in zona territoriale omogenea f2 del vigente p.r.g. per l’assegnazione “attrezzature d’interesse comune” – richiesta dalla co.me.t srl. leg. rappr. floriano noto - Calabriasue n. 11063;

3 Presa d’atto della destinazione ferroviaria dell’area Onmo officina nazionale mezzi d’opera di Catanzaro delle Rfi ferrovie dello stato nel prg di cui all’articolo 64 delle Nta;

4 Costituzione di una commissione consiliare di inchiesta relativa alle procedure inerenti al rilascio delle concessioni e l’effettiva destinazione d’uso degli immobili che hanno interessato gli insediamenti di via Izzi de Falenta e retro porto;

5 Costituzione di una commissione consiliare speciale di inchiesta per la verifica della legittimità degli atti costituenti titoli di spesa per il controllo della regolarità della gestione finanziaria e amministrativa della Catanzaro servizi s.p.a.;

6 Approvazione del regolamento per la realizzazione di strutture, anche temporanee, di copertura degli impianti sportivi;

7 Approvazione modifiche alla premessa ed all’art. 7 del regolamento per l’affido familiare di minori;

8 Approvazione del regolamento del consiglio comunale dei ragazzi;

9 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, ai sensi dell'art. 42, comma 2, e dell'art. 175, commi 1 e 2, del d. lgs. 267/2000 (tuel), per l'iscrizione in bilancio dei finanziamenti relativi agli interventi urgenti di protezione civile (ocdpc n. 1180 del 30/01/2026), al programma Calabria fesr fse+ 2021-2027 – "buono servizio per il contrasto alla povertà" (d.r.c. n. 11203 del 24/06/2026), al fondo per le politiche sociali 2025 per progetti innovativi e sperimentali degli ambiti territoriali sociali della Regione Calabria (d.r.c. n. 11279 del 25/06/2026) e al fondo (fnps) destinato ai comuni capofila degli ats - “intervento la mia estate”- (d.r.c. n.11891 del 07/07/2026)