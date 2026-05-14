Un nuovo appello all’amministrazione comunale sulla necessità di riaprire le vecchie sedi circoscrizionali cittadine, con particolare riferimento ai servizi anagrafici e di prossimità destinati ai cittadini. E’ quanto evidenzia il consigliere comunale Luigi Levato (Forza Italia): «Negli ultimi anni ho più volte rivolto istanze rimaste purtroppo inascoltate, ma oggi esistono tutte le condizioni per riprendere seriamente in mano questa proposta, che rappresenta una risposta concreta ai disagi quotidiani vissuti da tanti utenti. I locali dell’ex circoscrizione di Santa Maria, recentemente ripristinati dall’amministrazione e utilizzati parzialmente come centro culturale, potrebbero essere idonei ad ospitare nuovamente sportelli comunali destinati al rilascio di certificati e documenti anagrafici. Il momento è particolarmente opportuno, soprattutto alla luce della scadenza del prossimo 3 agosto per il rilascio delle nuove carte d’identità elettroniche in sostituzione di quelle cartacee. È facile prevedere un aumento considerevole delle richieste e, di conseguenza, ulteriori difficoltà per gli sportelli di Palazzo De Nobili. Mi rivolgo quindi nuovamente al sindaco e settori preposti: attraverso una gestione razionale del personale e una riorganizzazione efficiente dei servizi, si potrebbero evitare file, rallentamenti e intoppi nella sede centrale, consentendo ai cittadini di recarsi nei punti più vicini ai propri quartieri. Le circoscrizioni - conclude Levato - possono tornare ad essere un presidio utile di vicinanza amministrativa e di semplificazione dei rapporti tra Comune e cittadini».