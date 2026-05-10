L’assessore comunale allo sport: «Quello che il capoluogo sta vivendo è il risultato di una straordinaria sinergia tra istituzioni, organizzatori, operatori, associazioni e tutte le persone coinvolte nella manifestazione»

«Catanzaro in questi giorni si prepara a vivere uno dei momenti più emozionanti e prestigiosi dell’anno con la partenza del Giro d’Italia, in un clima di entusiasmo, partecipazione e straordinaria energia collettiva che sta già coinvolgendo cittadini, visitatori e operatori del territorio», afferma in una nota l’assessore comunale allo sport Antonio Battaglia.

«L’attesa cresce giorno dopo giorno in vista dell’avvio della prima tappa italiana di martedì 12 dal Parco della Biodiversità, da dove la carovana rosa attraverserà tutto il centro cittadino, regalando immagini spettacolari e una vetrina nazionale di grande valore per la città – aggiunge Battaglia – . Nel frattempo, il villaggio del Giro allestito presso il Porto della città ha già richiamato migliaia di persone sin dal pomeriggio di ieri e durante tutta la serata, trasformando l’area in un punto di incontro vivace e partecipato. Catanzaro è piena di gente, gli alberghi registrano il tutto esaurito e in ogni angolo della città si respira un’atmosfera di festa e grande fermento».

Ed ancora: «Quello che Catanzaro sta vivendo è il risultato di una straordinaria sinergia tra istituzioni, organizzatori, operatori, associazioni e tutte le persone coinvolte nella manifestazione. Un grande lavoro di squadra portato avanti dalla Giunta comunale, dagli assessori e dagli addetti ai lavori che, con impegno e collaborazione, hanno contribuito alla buona riuscita di un evento destinato a lasciare il segno.

La città sta ricevendo grande attenzione mediatica: sono numerosi gli articoli e i servizi dedicati a Catanzaro anche sulla stampa nazionale, segno di una visibilità importante che rappresenta un’occasione preziosa di promozione e valorizzazione del territorio».

«Il Giro d’Italia – prosegue l’assessore – non è soltanto un evento sportivo, ma un momento di orgoglio collettivo per tutta la comunità. Catanzaro si mostra accogliente, dinamica e pronta a raccontare il meglio di sé al Paese intero. Vi aspettiamo oggi alle 18.45 per la pedalata con i campioni del passato sul lungomare e per continuare a vivere il villaggio. Martedì invece tutti in centro per il grande momento, con l’energia sin dalle prime ore della mattina: a rendere ancora più speciale questa giornata sarà l’evento di soft clubbing, pensato per animare e far vivere il centro storico attraverso musica, socialità e momenti di aggregazione diffusa, contribuendo a creare un’esperienza coinvolgente e contemporanea per cittadini e visitatori».