«In queste ore sono decine i cittadini residenti nel Quartiere Isonzo di Catanzaro che mi stanno contattando per chiedere aiuto rispetto ad una situazione che non è ormai diventata insostenibile. Mentre l’estate catanzarese prosegue tra luci ed eventi nelle piazze principali della città, nei quartieri periferici cresce l'indignazione dei cittadini, che si sentono completamente dimenticati dalle istituzioni locali». Così in una nota l’ex assessore del Comune di Catanzaro, Danilo Russo. «Nel Quartiere Isonzo, in particolare all'altezza del palazzo 222/L, la situazione è ormai fuori controllo. La spazzatura non viene raccolta regolarmente e i cassonetti rimasti sono completamente distrutti, del tutto incapaci di contenere i rifiuti quotidiani. L'accumulo di immondizia sui marciapiedi attira ogni giorno diversi roditori, che banchettano all'aperto esattamente nei punti in cui i bambini del quartiere si ritrovano a giocare. Le condizioni igienico-sanitarie della zona sono insostenibili e il cattivo odore rende ormai impossibile persino aprire le finestre delle abitazioni. Di fronte a questo scenario di degrado, i residenti chiedono risposte concrete e immediate al Sindaco e alla società Sieco: quando verranno sostituiti i cassonetti distrutti? Quando si provvederà a una programmazione seria di derattizzazione e di pulizia straordinaria delle strade? La salute pubblica non può essere una priorità a fasi alterne, ed è tempo che i servizi essenziali vengano garantiti con equità in ogni angolo della città».