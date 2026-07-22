“Il finanziamento ottenuto dal Comune di Catanzaro nell'ambito dell'Avviso pubblico promosso dalla Regione Calabria, finanziato con il PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e dedicato alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti, rappresenta un risultato di assoluto rilievo che conferma la bontà della programmazione regionale in materia di sostenibilità ambientale ed economia circolare”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali Emanuele Ciciarello e Raffaele Serò, che esprimono “soddisfazione” per il fatto che il capoluogo di regione è tra i Comuni beneficiari delle risorse stanziate dalla Regione Calabria.

“Catanzaro può guardare con soddisfazione all'esito di questo Avviso – scrivono in una nota – non soltanto perché è rientrato tra i 64 Comuni finanziati dalla Regione, ma soprattutto perché è riuscito ad ottenere il finanziamento di due distinti interventi, confermando la qualità della progettazione presentata e la capacità di cogliere le opportunità offerte dalla programmazione regionale. L'Avviso rappresenta uno dei più importanti strumenti introdotti dalla Regione Calabria per accompagnare gli enti locali nella transizione ecologica. Con una dotazione complessiva di oltre 11 milioni di euro, sono stati finanziati 64 Comuni attraverso quattro linee strategiche di intervento: 15 Hub ed Empori Solidali dedicati al recupero delle eccedenze alimentari, 23 Centri del Riuso per promuovere l'economia circolare, 15 interventi per la riduzione della plastica monouso negli edifici pubblici e nelle scuole e 9 infrastrutture per la raccolta dei rifiuti galleggianti lungo i principali corsi d'acqua della Calabria”.

“Catanzaro – aggiungono i consiglieri – rientra tra i Comuni che beneficeranno sia del finanziamento destinato agli Empori Solidali, sia di quello dedicato alla realizzazione di infrastrutture per l'intercettazione dei rifiuti galleggianti nei corsi d'acqua. Due interventi che dimostrano come sia possibile coniugare tutela dell'ambiente, economia circolare e inclusione sociale, trasformando risorse europee in opportunità concrete per il territorio. Questo risultato è il frutto di una precisa strategia politica portata avanti dalla Regione Calabria e, in particolare, dall'assessore regionale all'Ambiente Antonio Montuoro, che, insieme al Dipartimento competente, ha costruito un percorso orientato a sostenere i Comuni con strumenti concreti e investimenti significativi. La scelta di destinare oltre 11 milioni di euro a misure che contrastano lo spreco alimentare, incentivano il riuso, riducono la plastica monouso e proteggono i corsi d'acqua testimonia una visione moderna della gestione ambientale e dell'economia circolare”.

“Riteniamo – chiudono Ciciarello e Serò – che questa sia la strada giusta: investire sui territori, mettere i Comuni nelle condizioni di realizzare opere e servizi innovativi e costruire una Calabria sempre più sostenibile. Il fatto che anche Catanzaro sia tra i protagonisti di questo importante programma regionale rappresenta un motivo di soddisfazione e dimostra come, attraverso una programmazione efficace e una collaborazione istituzionale virtuosa, sia possibile generare benefici concreti per l'ambiente e per le comunità locali”.