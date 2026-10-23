Il presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco, ha convocato l’Assemblea civica in seduta straordinaria e in prima convocazione per il 28 ottobre prossimo alle ore 13:00 e, in seconda convocazione, per il giorno successivo alle ore 15:30.

All’ordine del giorno dei lavori figurano:

1 approvazione verbali sedute precedenti;

2 comunicazioni del presidente;

3 variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e al d.u.p. (art. 42 comma 2 e art. 175 commi 1 e 2 del t.u.e.l.) conseguente all’applicazione di quota parte di avanzo di amministrazione 2025, iscrizione risorse nell’ambito di finanziamenti ministeriali e regionali, integrazioni e rettifiche di fondi comunali di parte entrata e parte uscita;

4 aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 e dell’elenco annuale dei lavori - annualità 2026;

5 approvazione del regolamento della commissione comunale per le pari opportunità;

6 regolamento comunale per l’utilizzo della sala consiliare; modifiche ed integrazioni al "regolamento di polizia mortuaria e servizi cimiteriali" vigente, approvato con delibera di consiglio comunale n. 260 del 22.12.1995.

A seguire, alcune pratiche relative a debiti fuori bilancio.