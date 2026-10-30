Dalle politiche sociali agli interventi per la rete fognaria, fino alle luminarie e all'assistenza scolastica: l’Aula approva (a maggioranza) la manovra economica e i punti all’ordine del giorno

Si è svolta ieri pomeriggio la seduta del Consiglio comunale di Catanzaro, convocata in sessione straordinaria dal presidente dell’Assemblea civica, Gianmichele Bosco. Un'importante assise che ha visto al centro dei lavori l'approvazione del bilancio consolidato e, soprattutto, l'ok alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e al DUP, con la quale si mobilita una cifra complessiva superiore ai 5,5 milioni di euro.

I lavori dell'Aula hanno toccato diversi temi cruciali per la gestione della città: oltre all'approvazione dei verbali e alle comunicazioni del presidente, sono stati trattati il nuovo regolamento della Commissione comunale per le pari opportunità, la disciplina per l'utilizzo della sala consiliare, alcune modifiche al regolamento di polizia mortuaria e servizi cimiteriali e una serie di pratiche legate ai debiti fuori bilancio.

La variazione di bilancio: oltre 5,5 milioni per la città

Il piatto forte della seduta è stato il via libera alla manovra economico-finanziaria da 5.574.458,77 euro. Una manovra strategica, alimentata per circa 4,6 milioni da risorse ministeriali e regionali e per circa 975 mila euro da fondi propri dell'Ente, pensata per rafforzare i servizi sociali, la scuola, le infrastrutture e il decoro urbano.

Di seguito il quadro dettagliato degli interventi e della destinazione dei fondi:

1. Politiche Sociali: 3,85 milioni di euro

Rappresentano il blocco più consistente delle risorse (interamente finanziate da fondi ministeriali e regionali):

2.226.675,25 € destinati al Fondo Povertà (D.Lgs. 147/2017);

1.239.880,05 € per i servizi di assistenza (L.R. 23/2003);

319.872,44 € a copertura delle rette delle strutture socio-assistenziali;

60.115,03 € per le spese legate ai provvedimenti del Giudice minorile;

7.306,26 € dal Piano Azione Coesione per i servizi di cura alla prima infanzia.

2. Pubblica Istruzione: oltre 160 mila euro

Per garantire il diritto allo studio e il supporto alle famiglie:

108.199,82 € per l’assistenza scolastica (L.R. 27/85);

52.766,69 € dal Fondo speciale per l’equità sociale, riservati all’assistenza agli alunni con disabilità.

3. Cultura e Spettacolo: 240 mila euro

240.000 € di fondi regionali POC Calabria 2014/2020 assegnati al settore Cultura – Teatro Politeama per la realizzazione del “Festival Teatrale Regionale della Calabria”.

4. Infrastrutture e Lavori Pubblici: 344 mila euro

Grazie all'intervento del Dipartimento regionale di Protezione Civile, vengono stanziati 344.100,60 euro per la messa in sicurezza della viabilità e della rete fognaria:

116.315,70 € per il ripristino della fognatura in via Nicoloso da Recco;

145.394,62 € per la fognatura e il manto stradale in viale De Filippis (direzione nord);

82.390,28 € per la fognatura e il manto stradale in viale De Filippis (direzione sud).

5. Risorse Comunali: 975 mila euro per la gestione della città

Con 975.542,63 euro di fondi propri, l'Amministrazione comunale risponde ad alcune esigenze dirette del territorio e dell'Ente:

300.000 € ad integrazione delle spese per l'energia elettrica;

216.000 € per spese tributarie (aggi di riscossione, sgravi e rimborsi);

202.542,63 € per adeguamenti e rinnovi contrattuali del personale;

120.000 € per il noleggio delle luminarie;

50.000 € per l'integrazione del fondo di riserva;

30.000 € dedicati alla manutenzione dell’autoparco;

20.000 € destinati al benessere animale per la realizzazione di un gattile e di nuove aree cani;

15.000 € per contributi alle associazioni;

12.000 € a sostegno delle manifestazioni culturali su Isola 22;

10.000 € per la manutenzione straordinaria dei parchi giochi cittadina.

Con il via libera a questa articolata variazione di bilancio e l'approvazione del bilancio consolidato, l'Amministrazione punta a intercettare e mettere a terra importanti risorse sovraordinati, mantenendo al contempo l'attenzione sulla gestione ordinaria, sui servizi alle persone fragili e sulla vivibilità urbana.