Salvatore Pittelli è stato nominato vicesindaco. A rappresentare le forze di minoranza in Consiglio Comunale saranno Vittorio Procopio, Sabrina Codispoti, Andrea Timpano e Irene Lancillotti.

Nel corso del primo Consiglio Comunale del nuovo mandato, il neoeletto sindaco di Davoli Giuseppe Papaleo ha ufficializzato gli assessori, le deleghe e i componenti dell’assemblea civica. La seduta del Consiglio Comunale, la prima del nuovo mandato amministrativo, si è svolta nella giornata di ieri. Come aveva anticipato a Catanzaro Channel in una recente intervista, il primo cittadino aveva promesso «una giunta all’altezza degli obiettivi da raggiungere», promessa che ora si è tradotta in nomi e deleghe ufficiali.





La giunta comunale risulta composta da:

Anna Maria Scicchitano, si occuperà della valorizzazione del borgo, dei gemellaggi, della valorizzazione della montagna e della sanità;

Giuseppina Zangari si dedicherà al lavoro e alle politiche sociali, alle politiche giovanili, alle politiche per la famiglia, alla disabilità e alla cultura;

Salvatore Pittelli svolgerà il ruolo di Vice Sindaco e avrà le deleghe al decoro urbano, all’associazionismo e partecipazione attiva, alla manutenzione ordinaria e cimiteriale, alle periferie e sviluppo delle aree interne e alla comunicazione istituzionale e digitalizzazione;

Luca Procopio, quarto e ultimo assessore, si occuperà di bilancio e programmazione, pubblica istruzione, contenzioso, sport, turismo, spettacoli ed eventi.





Il consiglio comunale sarà composto, oltre che dal sindaco, da quattro rappresentanti per la maggioranza e quattro per la minoranza.

Per la maggioranza, i componenti saranno: Baldassarre Arena (capogruppo con deleghe alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e ai lavori pubblici), Vincenzo Fernando Primerano (con deleghe alle attività produttive, al commercio, all’agricoltura e all’artigianato); Francesco Floro Procopio, scelto come Presidente del Consiglio Comunale, avrà le deleghe

all’ambiente, all’urbanistica, alla gestione dei rifiuti e alle energie rinnovabili.

Ivana Papaleo sarà delegata alle pari Opportunità e alle politiche di genere.



A rappresentare le forze di minoranza in Consiglio Comunale saranno Vittorio Procopio — sfidante di Papaleo alle ultime elezioni amministrative — insieme a Sabrina Codispoti, Andrea Timpano e Irene Lancillotti.

Con la composizione ufficiale della giunta e del Consiglio Comunale, l’amministrazione Papaleo entra nel vivo del suo terzo mandato, pronta ad affrontare le sfide dei prossimi cinque anni.