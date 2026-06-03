Il primo cittadino è ora al lavoro per definire la composizione della giunta comunale che lo affiancherà nei prossimi cinque anni. Ai microfoni di Catanzaro Channel racconta priorità e progetti per il comune della costa ionica

A pochi giorni dalla sua rielezione, il sindaco di Davoli Giuseppe Papaleo traccia la rotta per il nuovo mandato. Dopo la vittoria ottenuta nelle ultime elezioni amministrative – dove ha ottenuto il 67,9% delle preferenze

–, Giuseppe Papaleo è pronto a prendere nuovamente in mano le redini del comune della costa jonica, per guidarlo nei prossimi cinque anni. Dopo la proclamazione ufficiale degli eletti, il sindaco è ora al lavoro per definire la composizione della giunta comunale che lo affiancherà durante questo nuovo mandato.

Un verdetto chiaro, che non lascia spazio a interpretazioni. Giuseppe Papaleo ha staccato nettamente lo sfidante Vittorio Procopio, fermatosi al 32,1%. I dati definitivi di questa tornata delle Amministrative delineano il quadro di una comunità che ha scelto di sposare la continuità. Su 5.317 aventi diritto, si sono recati alle urne 3.071 cittadini, registrando un'affluenza del 57,76%.

Con questo risultato, Papaleo diventa il primo cittadino nella storia di Davoli a inanellare tre legislature consecutive, blindando una leadership che dura ormai da 11 anni. Davanti a lui si apre ora la sfida di gestire i numerosi cantieri aperti sul territorio e di traghettare la macchina comunale verso l'imminente stagione estiva, forte di un mandato popolare solidissimo

Ai microfoni di Catanzaro Channel, Papaleo ha risposto ad alcune domande, tracciando obiettivi, priorità e progetti della nuova amministrazione.

- Sindaco, è alla guida del comune di Davoli da 11 anni. Cosa significa per lei questa terza rielezione?

«Assume un significato importante, perché i davolesi nell'esprimere un così consistente consenso hanno dimostrato di aver valutato l'attività amministrativa di questi 11 anni, che ha portato a Davoli grande sviluppo economico, turistico e sociale; sono il primo sindaco che a Davoli vince per tre legislature consecutive».

- Un risultato storico per il comune jonico, che si traduce ora nella responsabilità di costruire una squadra all'altezza delle aspettative. Come sarà composta la nuova giunta?

«La nuova giunta ancora non è stata determinata, sto riflettendo, ma sarà una giunta all'altezza degli obiettivi che dobbiamo raggiungere».

Nel frattempo, l’agenda del sindaco è già fitta di impegni, con la stagione estiva alle porte e diversi cantieri aperti sul territorio.



- Quali sono le priorità della nuova amministrazione?

«Intanto gestire l'imminente stagione estiva, con la conclusione dei lavori sul lungomare, poi ci concentreremo su tutti i lavori già appaltati che daranno ulteriore visibilità al nostro territorio».

- Una vittoria così netta porta con sé anche la responsabilità di rappresentare l'intera comunità, compresi coloro che hanno scelto diversamente. Cosa si sente di dire ai cittadini che non l’hanno votata?

«Questa è la democrazia, ho già detto durante i comizi che sarò il sindaco di tutti i davolesi e così sarà».

A conclusione dell'intervista, il sindaco ha voluto rivolgere un pensiero a tutti i cittadini di Davoli: «Grazie per avermi dato una fiducia plebiscitaria per la terza volta consecutiva».

Davoli si prepara dunque ad affrontare un nuovo capitolo della sua storia amministrativa, con un sindaco che si presenta ai blocchi di partenza forte di un consenso storico e di undici anni di esperienza alle spalle.