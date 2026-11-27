Chiarezza identitaria, coerenza politica e rispetto per la comunità dei militanti: sono questi i pilastri su cui il Direttivo Cittadino del Partito Democratico di Catanzaro intende costruire il percorso verso le prossime elezioni amministrative.

Riunitosi nella giornata di ieri, giovedì 26 novembre, l’organismo dirigente cittadino ha approvato all'unanimità un documento politico che fissa un criterio vincolante e inderogabile per la composizione delle future liste elettorali: l’esclusione dalle candidature di tutti i consiglieri comunali uscenti che non risultino regolarmente iscritti e tesserati al Partito Democratico.

«Le prossime elezioni amministrative rappresentano un passaggio cruciale per il futuro della nostra città – sottolinea il Direttivo Cittadino del PD – e richiedono una proposta politica credibile, trasparente e fortemente ancorata ai valori del centrosinistra riformista e progressista. Il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni si ricostruisce innanzitutto attraverso la coerenza dei comportamenti e l’appartenenza leale a una comunità organizzata, superando ogni forma di ambiguità o trasformismo».

Nel documento approvato, il Direttivo ribadisce che il ruolo di Consigliere Comunale non può ridursi alla semplice gestione di un consenso personale, ma deve essere espressione di un progetto collettivo. Per questo motivo, la militanza e l'adesione formale al partito vengono indicate come presupposti essenziali per condividere le scelte strategiche, contribuire alla vita interna e assumersi la responsabilità delle decisioni assunte.

Nel corso della riunione, inoltre, si è ufficialmente aperto il confronto in vista delle primarie di coalizione, individuandolo come uno dei possibili strumenti per selezionare la futura guida della coalizione. Un passaggio comunque di second’ordine rispetto alla direttrice principale che, secondo il Direttivo, dovrà necessariamente essere la costruzione di una piattaforma programmatica credibile, innovativa e fortemente identitaria, capace di unire le forze del centrosinistra attorno a una visione chiara e condivisa dello sviluppo cittadino, ben prima dell'individuazione dei singoli profili.

«È nostro dovere – prosegue la nota del Direttivo – tutelare la dignità e l'impegno quotidiano degli iscritti e dei circoli cittadini che sostengono con continuità l'attività del PD sul territorio. Definire fin d'ora regole certe e oggettive serve a evitare logiche puramente elettoralistiche o accordi dell'ultimo momento, garantendo agli elettori catanzaresi liste compatte, riconoscibili e capaci di assicurare linearità amministrativa nella prossima consiliatura».