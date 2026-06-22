Sinistra Italiana Catanzaro, nelle persone di Fabiola Scozia, segretaria cittadina Circolo Giuditta Levato e Elisabetta Trecozzi, componente segreteria regionale, esprime soddisfazione per il primo importante risultato raggiunto in merito alla vicenda della continuità assistenziale della postazione CZ 2 di Santa Maria, una problematica che per mesi ha creato enormi disagi ai cittadini della zona sud della città, privandoli di un servizio sanitario essenziale. “Questo risultato non è frutto del caso, ma rappresenta la dimostrazione concreta di come la politica, quando è realmente al servizio dei territori e delle comunità, possa incidere positivamente sulla vita delle persone. A seguito della nostra iniziale denuncia pubblica, sulla mancata copertura del servizio di Continuità Assistenziale, il Circolo Giuditta Levato di Sinistra Italiana Catanzaro è stato direttamente contattato dal Commissario Straordinario dell'ASP di Catanzaro, il dott. Antonio Battistini, per un incontro di approfondimento sulle criticità segnalate. Già in quella occasione era stata fissata una nuova verifica per il mese di giugno, a conferma della volontà condivisa di individuare soluzioni efficaci e tempestive. Oggi possiamo affermare che quel percorso di interlocuzione istituzionale ha prodotto un primo, significativo risultato: allo stato, la postazione della guardia medica di santa Maria è accessibile e quei pazienti vengono presi in carico in tempi dignitosi.

Si tratta di un segnale importante che restituisce ai cittadini un servizio fondamentale e dimostra che la politica non deve limitarsi alla denuncia ma deve accompagnare le istanze dei territori fino al raggiungimento di risposte concrete. La vicenda della guardia medica di Santa Maria rappresenta un esempio virtuoso di come il dialogo tra istituzioni e rappresentanze politiche possa tradursi in azioni efficaci nell'interesse della collettività. Quando la politica ascolta, raccoglie le criticità, si confronta con le istituzioni competenti e mantiene alta l'attenzione sui problemi reali, i risultati arrivano. È questa l'idea di politica che Sinistra Italiana Catanzaro continua a perseguire: una politica presente, responsabile e vicina ai cittadini. Continueremo a vigilare sul diritto alla salute e sulla tutela della sanità pubblica territoriale, consapevoli che questo rappresenta un primo piccolissimo passo e che resta ancora molto lavoro da fare affinché il diritto all'assistenza sanitaria sia pienamente garantito a tutti i cittadini. Oggi, però, rivendichiamo con orgoglio un risultato concreto: la prova che quando istituzioni e territorio remano nella stessa direzione, le emergenze si affrontano e si superano”.