L’europarlamentare, accompagnato dal consigliere regionale Bruno, ha evidenziato lo stato di abbandono in cui versano le comunità dell’entroterra. «Paesi che non sono destinati all’abbandono»
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Una piazza, il confronto diretto con i cittadini e il rilancio delle aree interne come priorità politica. È stata Palermiti una delle tappe centrali del tour elettorale dei giorni scorsi di Pasquale Tridico nei comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio. Dopo gli appuntamenti ad Amaroni e Montepaone, a sostegno delle candidature di Gino Ruggiero e Mario Migliarese, l’europarlamentare ha preso parte all’incontro pubblico organizzato nel centro del paese a sostegno di Roberto Giorla e della lista “Uniamo Palermiti”.
Accanto a Tridico anche il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, che ha richiamato il lavoro amministrativo costruito negli anni sul territorio: «Palermiti deve continuare a vivere quella stagione di buona amministrazione che abbiamo costruito dieci anni fa. Anche nelle difficoltà create dalla legge Delrio siamo riusciti a realizzare interventi importanti e a garantire una presenza concreta sul territorio».
Bruno ha quindi invitato i cittadini a sostenere la candidatura di Roberto Giorla: «È una squadra fatta di donne e uomini che hanno scelto di metterci la faccia per il bene del paese e che credono davvero nel futuro di questa comunità».
Nel suo intervento, Tridico ha invece posto l’attenzione sulla condizione delle aree interne calabresi: «Questi territori oggi non chiedono soltanto lavoro, ma servizi, sanità, infrastrutture e collegamenti. Tanti giovani sono già andati via e spesso i piccoli comuni vengono lasciati soli».
L’europarlamentare ha rivendicato il proprio impegno nei piccoli centri: «Continuo a essere qui, tra la gente, a Palermiti come negli altri paesi della Calabria, perché credo che la politica debba ripartire proprio dai borghi e dalle aree interne».
Tridico ha poi sottolineato il ruolo dell’Europa come opportunità per i territori: «L’Europa oggi finanzia progetti di rigenerazione dei centri storici e dei borghi. Per questo ho messo a disposizione il mio ufficio e consulenti specializzati per aiutare concretamente sindaci e amministratori nella progettazione europea».
Infine, il messaggio politico rivolto ai cittadini: «Dobbiamo smettere di pensare che questi paesi siano destinati all’abbandono. Noi vogliamo che qui le persone restino e vivano dignitosamente, con servizi adeguati, scuole, sanità e collegamenti efficienti».