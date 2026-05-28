A darne comunicazione è il vicesindaco e assessore alla viabilità di Tiriolo, Davide Longo, che nelle scorse settimane aveva anticipato l’avvio delle operazioni a seguito di una costante interlocuzione istituzionale con i vertici di RFI

Sono ufficialmente iniziati i lavori di messa in sicurezza dell’area dell’ex casello ferroviario di Caraffa-Sarrottino, in località Corace, lungo la storica direttrice viaria che conduce alle porte della città di Catanzaro. L’intervento, che riguarda un’area di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, prevede attività di manutenzione, bonifica e messa in sicurezza finalizzate a migliorare la visibilità e le condizioni di percorrenza lungo un tratto quotidianamente attraversato da migliaia di automobilisti e pendolari.

A darne comunicazione è il vicesindaco e assessore alla Viabilità di Tiriolo, Davide Longo, che nelle scorse settimane aveva anticipato l’avvio delle operazioni a seguito di una costante interlocuzione istituzionale con i vertici di RFI. «Si tratta di un risultato importante per il nostro territorio — dichiara Longo — raggiunto grazie a un lavoro continuo e concreto che ho portato avanti, mantenendo alta l’attenzione su una criticità che da tempo veniva segnalata da cittadini, automobilisti e pendolari. Fin dal momento della mia elezione ho ritenuto prioritario farmi carico, una ad una, delle molteplici problematiche legate alla viabilità ricadenti nel perimetro del nostro comune e, nello specifico, di questo snodo strategico, consapevole dell’importanza che esso riveste per l’intero comprensorio». L’area interessata rappresenta infatti uno dei principali collegamenti da e verso il quartiere di Germaneto, sede dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, della Cittadella Regionale, delle strutture ospedaliere e di numerosi presìdi pubblici e privati.

Secondo quanto evidenziato dal vicesindaco, l’opera consentirà un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, aumentando fin da subito la visibilità lungo il tratto coinvolto e contribuendo, al contempo, a rendere più scorrevole e ordinata la circolazione veicolare.

«La sicurezza dei cittadini e la tutela della viabilità — aggiunge Longo — devono rappresentare una priorità assoluta per chi amministra. Per questo motivo continuerò a operare con determinazione, presenza e senso di responsabilità affinché le esigenze della comunità trovino risposte concrete attraverso il dialogo istituzionale e la collaborazione tra enti. Questo traguardo dimostra che, lavorando in sinergia con istituzioni che agiscono con serietà e continuità, è possibile conseguire obiettivi importanti per tutti i territori». Il vicesindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento al Sindaco Domenico Stefano Greco «per la costante fiducia», esprimendo al contempo profonda gratitudine nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana, dei suoi vertici e di tutto il personale impegnato nelle attività operative, «per aver accolto con grande attenzione le esigenze del territorio e per la significativa azione di messa in sicurezza che si sta concretamente realizzando in un’area particolarmente delicata sotto il profilo della viabilità».