«La mia è una giunta di sinistra, sinistra». Nicola Fiorita sceglie il congresso provinciale di Sinistra Italiana per rivendicare con forza l'identità politica dell'amministrazione comunale e respingere le critiche che negli ultimi mesi hanno investito il rapporto tra la sua maggioranza e alcuni consiglieri provenienti dall'area del centrodestra, compresa la Lega.

Davanti alla platea dei militanti e dei dirigenti del partito, il sindaco di Catanzaro ha difeso il percorso amministrativo avviato a Palazzo De Nobili, sottolineando come il sostegno numericamente limitato in Consiglio comunale non abbia mai comportato compromessi sui principi politici.

«Ho una maggioranza di nove consiglieri – ha affermato Fiorita – ma non abbiamo mai svenduto i nostri valori». Una risposta netta a chi continua a contestare la tenuta e la coerenza politica della coalizione che guida il capoluogo.

Il primo cittadino ha quindi rilanciato: «Non abbiamo neanche un assessore di centro, sono tutti di sinistra e un presidente del Consiglio comunale (Gianmichele Bosco, ndr) che è un autorevole esponente del vostro partito», rivendicando la composizione della giunta comunale come prova della collocazione politica dell'esecutivo. Un intervento accolto con attenzione dai presenti e concluso con un passaggio dal forte valore simbolico e identitario. Fiorita ha infatti espresso l'auspicio di poter tornare alla guida della città anche nella prossima consiliatura.

«Entrare nuovamente a Palazzo De Nobili cantando Bella ciao con ciascuno di voi», ha detto rivolgendosi alla platea, tra gli applausi dei partecipanti al congresso.

All'assemblea erano presenti, tra gli altri, Francesca Ruocco responsabile organizzazione segreteria nazionale di SI, il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, il segretario provinciale del Partito Democratico Gregorio Gallello, Luigi Antonio Stranieri in rappresentanza del Movimento 5 Stelle e Fabio Guerriero per Progetto Civico.

Parole che arrivano in una fase particolarmente delicata per gli equilibri politici cittadini e che confermano la volontà del sindaco di rivendicare una chiara appartenenza al campo progressista, nonostante le polemiche che continuano ad accompagnare i rapporti all'interno dell'aula rossa.