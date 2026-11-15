SENZA SUD NON C’E’ ITALIA MA NEANCHE CATANZARO

La lettura incrociata del rapporto Svimez e di quello di Banca d’Italia sulla Calabria rivela un quadro estremamente preoccupante. In questi anni il Sud è cresciuto più della media nazionale e la Calabria ha registrato ottimi dati di incremento del Pil, eppure la popolazione del Sud e della Calabria continua a diminuire e soprattutto ad invecchiare. La fine del Pnrr lascia presagire, secondo gli esperti, un rallentamento significativo della crescita di questi anni. Se il Sud continua ad essere abbandonato dai giovani e a smarrire il futuro anche quando cresce immaginiamoci cosa accadrà quando l’economia tornerà a ristagnare, a meno che non riesca ad immaginarsi per il Sud e per la Calabria uno sviluppo proprio e duraturo che renda questi territori attrattivi per chi decide di investire non solo il proprio capitale ma anche la propria vita. L’unica remigrazione possibile e sensata è quella dei ragazzi meridionali. In questo quadro si colloca il destino della nostra città. Fuga dei giovani, decremento demografico, invecchiamento della popolazione chiedono una strategia di lungo respiro e condivisa a tutti i livelli perché la crisi delle città del Sud non si risolve certo rilanciando il partito del mattone e consumando quel po’ di suolo che ci è rimasto, magari approfittando dell’assenza di regole certe per il governo del territorio.

STRISCE ROSA

Nei giorni scorsi la giunta che ho l’onore di guidare ha deliberato l’istituzione delle strisce rosa, ovvero parcheggi riservati in favore delle donne in stato di gravidanza e delle giovani mamme. Un piccolo segno di civiltà che tra qualche giorno colorerà la nostra città

DEGUSTO

Per il secondo anno consecutivo Degusto, la grande fiera dell’eccellenza enogastronomica calabrese, si tiene nel Polivalente Giovanni Colosimo. L’invito a visitarla si accompagna alla soddisfazione per aver trasformato questa struttura nel principale punto di rifermento fieristico in Calabria. Abbiamo ingaggiato una sfida intrigante e possiamo ben dire di averla vinta

SOLIDARIETA’ PER L’ASSESSORE GIANTURCO

Voglio esprimere la mia piena solidarietà all’assessore Gianturco di Lamezia Terme, vittima di una brutale aggressione. So bene che alcune scelte sono più difficili di altre e che a volte chi amministra si espone a rischi di ogni tipo. Per questo è importante che tutti – senza alcuna distinzione di colore politico – esprimano una ferma condanna della violenza e stiano accanto a chi quella violenza la subisce.

UNA SECONDA CASA DELL’ACQUA

Il consenso che riscosso la casetta dell’acqua che abbiamo collocato nel quartiere marinaro ci ha spinto a raddoppiare l’offerta. La seconda casetta dell’acqua sarà ubicata a Mater Domini e consentirà ai cittadini di avere un risparmio economico e di tutelare l’ambiente riducendo il consumo di plastica.

TONY BOEMI: CATANZARO LA FA CHI CI CREDE

Il Corecom ha meritoriamente voluto ricordare la sentenza che 50 anni fa ha rotto il monopolio informativo del sistema pubblico e ha aperto la strada alle radio televisioni locali. Ancora più meritoriamente questa riflessione è stata legata al ricordo di Tony Boemi che di quella stagione delle emittenti locali fu l’indubbio protagonista in Calabria (e non solo). Catanzaro deve molto a Tony Boemi che per tanti fece di Telespazio un punto di riferimento e della nostra città una delle capitali della televisione locale. Ricordarlo nelle forme adeguate è un dovere collettivo a cui finora siamo mancati, ma ricordarlo significa anche ricordare un catanzarese che sulla inventiva, sull’energia, sull’intraprendenza e sulla fiducia nella nostra città seppe fondare una attività imprenditoriale di incredibile successo. Avremmo, abbiamo bisogno di tanti nuovi Tony Boemi, perché Catanzaro la fa chi ci crede.