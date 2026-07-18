Il Circolo cittadino "Giuditta Levato" di Sinistra Italiana Catanzaro esprime la più convinta e affettuosa solidarietà al segretario provinciale Davide Zicchinella, vittima di un vile attacco consumatosi sui social network. Attraverso la diffusione di un'immagine manipolata con strumenti di intelligenza artificiale, si è cercato di denigrare la sua persona e mortificarne la dignità.

Secondo il circolo cittadino, guidato da Fabiola Scozia, quanto accaduto non rappresenta soltanto un'offesa nei confronti di un dirigente politico, ma è un episodio che interroga profondamente sul clima di imbarbarimento del confronto pubblico e sull'uso distorto delle nuove tecnologie.

«L'intelligenza artificiale costituisce una straordinaria opportunità per la crescita della società, della ricerca e dell'innovazione – si legge nella nota di Sinistra Italiana – ma diventa uno strumento pericoloso quando viene piegata all'odio, alla derisione e alla diffusione di contenuti lesivi della dignità umana».

Il fango sulla disabilità: «Un messaggio culturalmente regressivo»

Dal Circolo "Giuditta Levato" arriva la piena condivisione delle parole pronunciate dallo stesso Zicchinella nel suo intervento pubblico. Esistono limiti che una comunità civile non dovrebbe mai oltrepassare: utilizzare la disabilità come strumento di scherno significa colpire non solo una persona, ma milioni di cittadini che ogni giorno affrontano con coraggio ostacoli, discriminazioni e barriere materiali e culturali.

Questo genere di attacchi alimenta una cultura dell'esclusione incompatibile con i valori costituzionali di uguaglianza, solidarietà e rispetto della persona. Trasformare una condizione di disabilità nel linguaggio dell'insulto è un messaggio culturalmente regressivo che va contrastato con fermezza, perché contribuisce a normalizzare stereotipi che da anni l'associazionismo, le istituzioni e la politica democratica cercano di superare.

Politica e tecnologia: serve un limite etico

Sinistra Italiana rivendica una cultura dei diritti che mette al centro la dignità della persona, senza eccezioni. Il dissenso politico è il sale della democrazia, ma non può mai degenerare nella delegittimazione personale, nell'odio o nella violenza simbolica. Quando il confronto abbandona il terreno delle idee per colpire le persone, perde ogni legittimità democratica. Non si può inoltre ignorare la crescente responsabilità che accompagna l'utilizzo delle tecnologie digitali. L'intelligenza artificiale richiede consapevolezza, regole e senso etico. Chi produce e diffonde contenuti manipolati con l'obiettivo di umiliare qualcuno non esercita la libertà di espressione, ma alimenta un clima tossico che impoverisce il dibattito pubblico e mina la convivenza civile.

Sostegno totale a Zicchinella

A Davide Zicchinella va il pieno sostegno umano e politico del partito: «Conosciamo il suo impegno quotidiano, la sua serietà e la sua dedizione nei confronti del territorio e delle battaglie per la solidarietà, la giustizia sociale e i diritti. Sappiamo che nessuna campagna d'odio potrà oscurare il lavoro svolto con passione e coerenza».

Il Circolo "Giuditta Levato" continuerà a promuovere una politica fondata sul rispetto reciproco, sull'inclusione e sulla difesa della dignità di ogni persona, respingendo con determinazione ogni forma di violenza verbale. Perché la politica deve essere confronto, mai disumanizzazione, e la dignità non può essere sacrificata sull'altare di qualche facile "like".

Fabiola Scozia

Segreteria cittadina Sinistra Italiana Catanzaro