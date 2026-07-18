Mormile: «la sua presenza nell’aula consiliare costituisce un importante valore aggiunto per l’azione amministrativa»
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Il Commissario per la provincia di Catanzaro della Lega Calabria, Amedeo Mormile, esprime soddisfazione per l’ingresso di Salvatore Vescio nel Consiglio comunale di Lamezia Terme, subentrato a Mimmo Gianturco, a seguito della nomina di quest’ultimo come assessore.
L’ingresso di Vescio rappresenta il ritorno in un ruolo istituzionale di grande responsabilità per una figura che, nel corso degli anni, ha maturato una solida esperienza amministrativa, distinguendosi per competenza e senso delle istituzioni.
La presenza di Salvatore Vescio nell’aula consiliare costituisce un importante valore aggiunto per l’attività del Consiglio comunale e per l’azione amministrativa, offrendo un contributo qualificato nell’interesse della comunità lametina.
Per queste ragioni, il Commissario per la provincia di Catanzaro della Lega Calabria rivolge a Salvatore Vescio i più sinceri auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il suo impegno possa contribuire al perseguimento degli obiettivi di crescita e sviluppo della città di Lamezia Terme.