Assemblea convocata anche ad inizio settimana per discutere dell’assestamento di bilancio. Ecco il programma e l’ordine del giorno deliberato dal presidente Gianmichele Bosco
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Sono due, le convocazioni del Consiglio comunale di Catanzaro in programma la prossima settimana. Dopo quella relativa all'assestamento di bilancio (6 e 7 luglio), il presidente Gianmichele Bosco ha infatti convocato l'assemblea civica anche sul tema "Nuovo ospedale e sistema ospedaliero della città di Catanzaro - Determinazioni".
La convocazione è prevista, in seduta straordinaria e in prima convocazione, per mercoledì 8 luglio alle ore 15:00 e, in seconda convocazione, sempre alle ore 15:00 il giorno successivo, giovedì 9 luglio.