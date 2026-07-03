Sono due, le convocazioni del Consiglio comunale di Catanzaro in programma la prossima settimana. Dopo quella relativa all'assestamento di bilancio (6 e 7 luglio), il presidente Gianmichele Bosco ha infatti convocato l'assemblea civica anche sul tema "Nuovo ospedale e sistema ospedaliero della città di Catanzaro - Determinazioni".

La convocazione è prevista, in seduta straordinaria e in prima convocazione, per mercoledì 8 luglio alle ore 15:00 e, in seconda convocazione, sempre alle ore 15:00 il giorno successivo, giovedì 9 luglio.