«Accolgo con grande soddisfazione la notizia della convenzione sottoscritta tra il Comune di Catanzaro e il Club Alpino Italiano – sezione di Catanzaro per la valorizzazione della rete sentieristica del Parco Li Comuni». Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Catanzaro, Raffaele Serò.

«Si tratta di un ulteriore e importante tassello nel percorso di rinascita e valorizzazione di uno dei più importanti polmoni verdi della nostra città, un percorso che seguo con attenzione e partecipazione fin dai drammatici giorni dell'incendio che, nell'agosto del 2021, colpì duramente l'area della Pineta di Siano. Da allora, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, degli uffici, delle associazioni e di tutti coloro che hanno creduto nella rinascita di questo straordinario patrimonio ambientale, sono stati compiuti passi concreti e significativi per restituire il parco alla piena fruibilità dei cittadini.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all'assessore all'Ambiente, Irene Colosimo, per il lavoro che sta portando avanti con impegno e determinazione e per la costante attenzione riservata al Parco Li Comuni, contribuendo in maniera concreta al percorso di recupero e valorizzazione di quest'area così importante per la nostra comunità. La collaborazione con il CAI rappresenta un valore aggiunto fondamentale: la cura, la manutenzione e la promozione dei sentieri consentiranno di rendere il Parco Li Comuni sempre più accessibile, sicuro e attrattivo, favorendo una fruizione sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

I risultati che oggi stiamo raggiungendo dimostrano che, con programmazione, impegno e collaborazione, è possibile trasformare una ferita profonda in una grande opportunità di crescita e valorizzazione del territorio. Continuerò a seguire con attenzione tutte le iniziative che riguardano il Parco Li Comuni, convinto che rappresenti una risorsa strategica per il futuro ambientale, turistico e sociale della nostra città».