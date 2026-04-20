«La Soget smetta immediatamente di pretendere dai cittadini morosi il pagamento delle tasse e dei tributi arretrati che rientrano nella Rottamazione quinquies varata dal governo con la legge di Bilancio».

E’ la precisa “ingiunzione” che il consigliere comunale del gruppo Catanzaro Azzurra Francesco Passafaro rivolge agli uffici della Soget.

« È una pratica scorretta in tutto e per tutto quella dell’agenzia che esegue le riscossioni per conto del Comune. Scorretta in prima battuta perché la stessa Soget sa bene che l’amministrazione, ha approvato in giunta, anche su mia sollecitazione, l’adesione alla Rottamazione e ora si attende solo che la pratica passi in Consiglio perché diventi immediatamente esecutiva: non ho dubbi che l’aula rossa risponderà all’unanimità su una misura in favore della cittadinanza e, in particolare, delle sue fasce meno abbienti. Proprio nei confronti di questi ultimi la pratica attuata da Soget è doppiamente scorretta e ancora più grave, perché continua a provare a fare cassa sulle tasche dei più deboli nonostante anche Catanzaro abbia aderito alla Rottamazione quinquies. Mi auguro pertanto – conclude Passafaro -che la società interrompa subito questa azione che nulla ha da spartire con la regolare riscossione di tasse e tributi».