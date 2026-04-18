Il comando di Polizia Locale ha adottato un’ordinanza con cui si dispone che dal 20 al 25 aprile prossimi viene istituito progressivamente il divieto di sosta ambo i lati e il senso unico alternato su Via Santa Maria, Via Toscana e Via Marche nel quartiere di Santa Maria a Catanzaro.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire gli interventi di messa in sicurezza e completamento della nuova viabilità che attraversa il quartiere e incrocia la storica via Santa Maria.