Le disposizioni della polizia locale per consentire gli interventi di messa in sicurezza e completamento della nuova viabilità. Ecco in quale via si applicano le nuove misure

Il comando di Polizia Locale ha adottato un’ordinanza con cui si dispone che dal 20 al 25 aprile prossimi viene istituito progressivamente il divieto di sosta ambo i lati e il senso unico alternato su Via Santa Maria, Via Toscana e Via Marche nel quartiere di Santa Maria a Catanzaro.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire gli interventi di messa in sicurezza e completamento della nuova viabilità che attraversa il quartiere e incrocia la storica via Santa Maria.