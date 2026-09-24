“Sulla questione isola pedonale o ZTL si è dibattuto tanto e ritengo probabilmente se ne parlerà ancora. Ciò di cui probabilmente però si è parlato poco saranno le conseguenze che rischiano di ricadere sui residenti del centro storico in tema di parcheggi. Per i residenti in centro specie nelle zone Maddalena, Stella, Arcivescovado, Monte, una volta applicata l’isola pedonale, o ZTL che sia, sarà quasi impossibile parcheggiare -. Così in una nota Pierpaolo Pisano di FDI Catanzaro -. Nella mente del sindaco e dell’amministrazione l’applicazione della ZTL in queste zone della città consentirebbe ai residenti di non avere dei disagi in termini di parcheggio. Ma chi governa la città, a mio avviso, ha sottovalutato alcuni aspetti. Il sistema ZTL “forse” consentirà di affrontare le criticità durante la giornata ma non nella fascia serale. Mi spiego.



Il combinato disposto delle decisioni del sindaco e della sua amministrazione e dei diversi cantieri aperti, o di prossima apertura, complicheranno non poco la situazione già precaria soprattutto la sera. Come si concilieranno la necessità di parcheggiare dei residenti con la perdita di posti auto causata da:

la chiusura del tratto di corso Mazzini con il cantiere del Duomo (il quale ha comportato la perdita di tanti posti auto e non mi riferisco al piazzale che auspico rimarrà libero alla fine della ristrutturazione della cattedrale);

il futuro cantiere finalizzato alla demolizione della ex scuola Mazzini e realizzazione di un parcheggio;

la futura apertura del cantiere per la riqualificazione dell’area che oggi conosciamo come i giardini Nicolas Green;

Sarà inevitabile che per i residenti dei quartieri Stella e Maddalena (con sampietrini completamente divelti) la possibilità di trovare un parcheggio sarà ancora più residuale rispetto ad oggi.

Senza dimenticare un altro aspetto. I residenti con regolare pass-auto, durante il giorno, non possono parcheggiare su corso Mazzini ma solo dalle 20:00 di sera fino alle 08:00 del mattino. Con la chiusura del tratto dalla questura a piazza Grimaldi tutto sarà molto complicato poiché proprio in quel tratto molti sono i residenti che parcheggiano le auto per rimuoverla al mattino. La sera, al rientro da una giornata di lavoro, i residenti del centro dovranno trascorre il loro tempo alla ricerca di un posto auto magari a via Indipendenza.

Come è possibile non pensare a tutto ciò? Da parte mia mi metto a disposizione del sindaco per fare assieme una passeggiata serale nel centro storico per dimostrargli che queste riflessioni sono purtroppo molto concrete e non pretestuose. Da persona che vuole bene alla città auspico ovviamente di essere smentito dai fatti.

Ritengo dunque occorra porre in essere dei correttivi rispetto a quanto immaginato dall’amministrazione forse con troppa fretta e leggerezza. Come ho già detto in altri interventi le misure riguardanti l’isola pedonale, che il sindaco Fiorita e la sua amministrazione vogliono realizzare, dovevano essere il punto di arrivo di un percorso di riqualificazione del centro, con l’implementazione di servizi e parcheggi, e non quello di partenza”.

