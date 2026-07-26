Riceviamo&Pubblichiamo. La notizia è di quelle che, oltre a dover suscitare grande soddisfazione, pongono finalmente fine alle sterili e strumentali polemiche agitate nell'ultimo anno. Con l’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dello schema di decreto Inail per l’edilizia sanitaria, viene infatti confermata l’assegnazione di cospicue e importanti risorse per la costruzione del nuovo ospedale del Capoluogo e della casa della salute.

Dei fondi complessivi messi a disposizione dall'Inail per le strutture sanitarie della Calabria, ben 500 milioni di euro saranno destinati alla città di Catanzaro. Si tratta di un segnale forte da parte del governo Meloni, che ha recepito le istanze per il rilancio del sistema sanitario regionale promosse dal presidente Roberto Occhiuto. Un impegno finanziario di primaria importanza che contribuirà in modo decisivo a realizzare quel cambio di marcia atteso da anni dai cittadini.

Per mesi, durante il dibattito sulle risorse per il nuovo presidio ospedaliero cittadino, siamo stati costretti ad assistere al "terrorismo" mediatico messo in campo dalla sinistra locale. Uno spauracchio costruito ad arte per mascherare la mancanza di visione da parte di chi, pur amministrando la città da anni, non si è mai espresso ufficialmente sulla localizzazione della struttura se non al termine dell'ultima seduta di Consiglio comunale.

Oggi i fatti smentiscono ancora una volta le tesi dell'opposizione, volte solo a delegittimare il lavoro portato avanti dal governo nazionale e da quello regionale. Un impegno concreto finalizzato a garantire un servizio sanitario efficiente, moderno e ben organizzato, capace di dare risposte adeguate alle esigenze di assistenza dei cittadini di Catanzaro e dell'intera regione.



Pierpaolo Pisano – Fratelli d’Italia Catanzaro