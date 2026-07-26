Le consigliere comunali di Forza Italia e Noi Moderati accolgono con favore l'intesa in Conferenza Stato-Regioni: «Un investimento che smentisce le polemiche sulla mancanza di risorse e pone le basi per le scelte sul futuro della sanità cittadina»

Riceviamo&Pubblichiamo. Un miliardo di euro in più per l’intera Calabria, di cui ben la metà destinato direttamente alla città di Catanzaro. L’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni sul decreto che aggiorna il piano degli investimenti nell'edilizia sanitaria con i fondi Inail rappresenta una splendida notizia per il Capoluogo di Regione.

I numeri parlano chiaro: 300 milioni di euro per il nuovo ospedale e 200 milioni di euro per la Cittadella della Salute. Si tratta di un risultato importante, raggiunto grazie al costante impegno profuso dal presidente Roberto Occhiuto per adeguare e modernizzare le strutture e le tecnologie assistenziali sul nostro territorio.

I fatti, come spesso accade, smentiscono anni di false narrazioni circa una presunta mancanza di fondi per la sanità catanzarese — tesi utilizzate solo per alimentare polemiche strumentali e creare un dannoso clima campanilistico. Ricostruzioni infondate emerso anche nella recente seduta del Consiglio comunale dedicata alla localizzazione del nuovo ospedale.

Da parte nostra non c'è mai stato alcun dubbio sul rispetto degli impegni presi dal presidente della Giunta regionale per incrementare le risorse destinate a Catanzaro, anche considerando che i poteri speciali sull’edilizia sanitaria del Capoluogo (assegnati con ordinanza della Protezione Civile Nazionale) si basano proprio sul canale di finanziamento Inail.

In merito alle decisioni assunte dall'Assise cittadina, la notizia del finanziamento di mezzo miliardo di euro rafforza e conferma la bontà della nostra posizione. Per assumere decisioni equilibrate e di lungo periodo, capaci di impattare sulle future generazioni, non servono sconti ideologici o "guerre di religione", ma serve il buon senso guidato dalla conoscenza di tutti gli elementi.

Oggi abbiamo la certezza della copertura finanziaria aggiuntiva — sia per il nuovo ospedale che per un servizio integrativo come la Cittadella della Salute — e a breve verranno rese note anche le proposte progettuali elaborate dal Politecnico di Milano. Due tasselli fondamentali che dovrebbero indurre tutte le forze politiche a un supplemento di riflessione responsabile, mettendo sempre al primo posto il diritto alla salute dei cittadini catanzaresi e calabresi.



Le consigliere comunali Alessandra Lobello (Forza Italia) e Lea Concolino (Noi Moderati)