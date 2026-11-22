Tornano i “Pensieri della domenica” del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, l’appuntamento settimanale con cui il primo cittadino affida ai social un resoconto dei principali accadimenti amministrativi e delle iniziative che interessano la città. Anche questa settimana, spazio ai progetti e ai risultati raggiunti, dalla nuova scuola di Campagnella alla riapertura dell’Auditorium Casalinuovo, passando per lo studentato dell’ex Chimirri, le iniziative per il Natale e il ricordo di Giannino Losardo, vittima della mafia.

Ecco il contributo di questa settimana:

PENSIERI DELLA DOMENICA

UNA SCUOLA PER CAMPAGNELLA

La situazione della scuola media di Campagnella supera di gran lunga l’indecenza. Chi vorrà potrà approfondire i motivi per cui i ragazzi sono ancora costretti a frequentare le lezioni in dei locali provvisori senza che venissero costruite delle soluzioni definitive, per quanto mi riguarda so che questa è una delle cose che volevo affrontare e risolvere. Il cammino è finalmente iniziato, in giunta abbiamo approvato il documento di indirizzo alla progettazione della scuola e di una palestra e nel prossimo consiglio comunale proporremo l’acquisto del terreno dove potrà sorgere la nuova scuola. La strada è ancora lunga, ma adesso c’è una certezza per un quartiere che merita servizi e un futuro migliore.

AUDITORIUM: NE ABBIAMO FATTO UN’ALTRA

I lavori sono terminati e l’Auditorium Casalinuovo può riaprire. Sia chiaro: non abbiamo compiuto una ristrutturazione totale (come pure forse sarebbe stato opportuno, ad avere le risorse necessarie) ma abbiamo compiuto una serie di interventi essenziali – antincendio, poltrone ecc… - che ci consentono ora di avere una struttura decorosa al servizio delle scuole, delle associazioni e direi più in generale della città.

Dovremmo tutti condividere la consapevolezza che mantenere è più difficile che aprire, prendersi cura più importante che inaugurare. Le cose che non fanno rumore sono a volte quell’essenziale che tanto è mancato alla nostra città nel passato. Per questo siamo felici e orgogliosi di questi piccoli lavori, perché gli spazi, come le persone, ci chiedono di non essere trascurati e noi cerchiamo di non trascurarli.

I RAGAZZI DELL’EX CHIMIRRI

Lo studentato dell’Ex Chimirrri ha già iniziato la sua attività e ospita una significativa quota degli oltre 150 ragazzi che vi troveranno alloggio. Il lungo percorso intrapreso (già nella scorsa consiliatura) in collaborazione tra Comune di Catanzaro e Università Magna Graecia produce i suoi frutti e assicura un posto letto a prezzo calmierato a tanti studenti che scelgono la nostra città come propria sede universitaria. Un altro pezzo della nuova città universitaria può dirsi compiuto. Nelle prossime settimane l’inaugurazione ufficiale consentirà agli organi accademici di rendere visibile questo importante progetto, ma intanto Catanzaro può già celebrare il raggiungimento di un risultato fondamentale.

SI ACCENDONO LE LUCI

Quest’anno il Natale a Catanzaro arriva un po’ prima del solito. Accogliendo una richiesta che in tanti ci hanno avanzato, l’accensione delle luminarie è prevista per il prossimo 27 Novembre. Alle 18 in punto, da piazza Grimaldi, partirà una parata di musica che ci accompagnerà fino a piazza Prefettura. Lì lo spettacolo continuerà con le canzoni di Natale che conosciamo a memoria. Protagonisti l'Orchestra di fiati Accademia Himilianum, le voci bianche e le ballerine della Scuola di ballo del Politeama, con giocolieri e mangiatori di fuoco a regalarci un po' di stupore. Lo spettacolo sarà curato della Fondazione Politeama, a cui va il nostro grazie. Vi aspettiamo, grandi e piccoli: portate con voi il sogno del Natale e la felicità di stare insieme.

IN MEMORIA DI GIANNINO LOSARDO

Giannino Losardo era una persona per bene. Un marito, un padre, un lavoratore, un uomo normale. Giannino Losardo era anche una persona dal grande impegno civile e politico, già sindaco e assessore di Cetraro, segretario capo della Procura di Paola ed esponente del PCI. Giannino Losardo è stato ucciso dalla mafia e non ha mai avuto giustizia. Il suo assassinio, consumatosi nell’estate del 1980 a pochi giorni da quello di Giuseppe Valarioti, è ancora una ferita aperta e la sua figura rappresenta per noi uno degli esempi più luminosi di un amministratore locale e di un funzionario dello Stato coraggiosamente impegnato contro la ‘Ndrangheta nel suo territorio e a cui dobbiamo verità e giustizia. La mattina di sabato 28 novembre proietteremo al Supercinema il bellissimo docufilm “Chi ha ucciso Giovanni Losardo?” di Giulia Zanfino, davanti a un pubblico di studenti liceali e con la partecipazione del figlio Raffaele e di Filippo Veltri, a cui va un mio speciale ringraziamento. Contro le mafie, sempre e per sempre.