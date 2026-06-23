Riceviamo e pubblichiamo dalle direzioni di SI

Le dichiarazioni della Coordinatrice Regionale di Fratelli Italia, On. Wanda Ferro, certificano pubblicamente una crisi politica che da tempo appare evidente nella maggioranza che governa la città di Lamezia Terme.

Se persino il principale partito della coalizione afferma che il rapporto di fiducia con il sindaco Mario Murone è molto compromesso significa che il problema non riguarda più

semplicemente gli equilibri interni al centrodestra, ma la capacità stessa dell amministrazione comunale di affrontare le questioni che interessano cittadini, famiglie, lavoratori e imprese.

Assistiamo da settimane a polemiche, tensioni e regolamenti di conti interni che confermano come l’ attenzione della maggioranza sia rivolta soprattutto alla gestione del potere e degli assetti politici, mentre la città continua ad attendere risposte concrete sui servizi, sul lavoro, sulla programmazione urbana, sulle periferie e sulle politiche sociali.

Le parole di Fratelli d’Italia rappresentano una pesante bocciatura dell’operato del sindaco e dimostrano assenza di una visione condivisa per il governo della città. Non basta chiedere un cambio di passo i cittadini hanno il diritto di sapere quale sia il reale stato della maggioranza

e quali conseguenze questa crisi politica avrà sull’attività amministrativa.

Come Sinistra Italiana riteniamo che Lamezia non possa essere ostaggio delle divisioni del centrodestra. La città ha bisogno di trasparenza, partecipazione e di un’amministrazione concentrata esclusivamente sull’interesse pubblico.

Davide Zicchinella – Segretario Provinciale SI Catanzaro

Fernando Pignataro – Segretario Regionale SI Calabria