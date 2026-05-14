«Il basket catanzarese sta regalando alla città soddisfazioni enormi e Catanzaro deve essere riconoscente alle nostre cestiste e ai nostri cestisti, che ne tengono alta la bandiera sui prestigiosi palcoscenici nazionali, dandoci enormi motivi di orgoglio».

Lo ha detto Antonio Battaglia, assessore allo Sport nella giunta guidata dal sindaco Nicola Fiorita, commentando le prestazioni della Basket Academy U19, protagonista degli spareggi finali nazionali, e della Us Catanzaro Centro Basket, che ha vinto il campionato della Serie B Campana staccando così il biglietto per le finali nazionali del giugno prossimo.

«La nostra pallacanestro – ha aggiunto Battaglia – ha smesso da tempo di essere un fatto episodico, una piacevole eccezione. La continuità dei risultati e la messe di successi ne hanno fatto ormai una certezza della quale tutto il basket italiano sta prendendo atto. Ed è questo un fatto straordinariamente bello perché, come amo sempre ripetere, significa lanciare da Catanzaro messaggi positivi verso l’esterno, fatti di impegno, agonismo, sacrificio e spirito di squadra. Il buon nome del Capoluogo gira e lo fa all’interno della comunità sportiva ma soprattutto sui maggiori strumenti di comunicazione nazionale, in grado di raggiungere ogni angolo del Paese. Grazie dunque – conclude l’assessore – ad atlete e atleti, alle società e agli staff tecnici che ce la mettono tutta e continuano a centrare risultati importanti. Grazie e un immenso in bocca al lupo per il futuro!».