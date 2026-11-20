Prevista per domani pomeriggio, alle 18.30, a Lamezia Terme, l'assemblea organizzativa di Sindaci d'Italia - Sud chiama Nord con Cateno De Luca. Appuntamento al THotel, (SS 280 dei Due Mari).

L'iniziativa in Calabria coinvolgerà gli amministratori locali del movimento che si confronteranno sul progetto del Polo delle Autonomie che porterà al congresso il prossimo 18 febbraio.

All'assemblea interverranno il sen. Ernesto Magorno, presidente nazionale di Sindaci d'Italia, e l'on. Laura Castelli, presidente nazionale di Sud Chiama Nord.

Un percorso civico e indipendente che punta a unire le forze attive e tutti coloro che fanno dell'impegno civico una missione quotidiana nei comuni e territori italiani.