Venti procedure per la nomina di altrettanti professori ordinari all’Università Magna Græcia di Catanzaro, bandi aperti per appena una settimana e una serie di interrogativi sui criteri adottati, sull’opportunità delle promozioni e, soprattutto, sui possibili legami familiari tra alcuni candidati e docenti già in servizio nello stesso Ateneo. È il caso sollevato dal consigliere comunale Antonello Talerico, che punta i riflettori su quelle che definisce scelte meritevoli di un chiarimento pubblico, chiamando in causa la trasparenza e l’imparzialità dell’università pubblica. Nel mirino anche le ricadute sulla sanità calabrese, tra incarichi ospedalieri, direzione dei reparti e costi a carico della collettività. Talerico premette di non mettere in discussione la regolarità formale degli atti, ma chiede al Rettore di fare chiarezza sulle procedure e sulle parentele eventualmente coinvolte. Una vicenda destinata ad alimentare il dibattito, in attesa che vengano resi noti i nomi dei vincitori.

«Diciamolo subito – afferma Talerico in una nota – , così nessuno potrà dire il contrario: le carte saranno tutte in ordine. Le delibere ci sono, i decreti ci sono, le firme ci sono. Ma in un'università pubblica non basta che una cosa si possa fare. Bisogna anche chiedersi se sia giusto farla, come farla e quando farla. I fatti sono questi. Tra il 3 e il 5 novembre l'Università Magna Græcia ha pubblicato venti bandi per «nominare» nuovi 20 professori ordinari, il gradino più alto della carriera universitaria. Ogni bando è rimasto aperto una settimana. Non sono concorsi aperti a tutti: con questa procedura possono partecipare soltanto i docenti che lavorano già dentro l'Ateneo. E anche la commissione che giudica la propone lo stesso dipartimento. I posti riguardano, tra gli altri, neurologia, psichiatria, pediatria, biologia molecolare, chimica farmaceutica e tre volte il settore delle scienze tecniche mediche».

Ed ancora: «Questa strada riservata agli interni non sarà più possibile dal 2027. Poi, salvo nuove proroghe, per diventare ordinario bisognerà vincere un concorso aperto a tutti. Difatti, il Parlamento ha approvato una riforma dei concorsi universitari che, tra le altre cose, prevede commissioni estratte a sorte da elenchi nazionali, proprio per limitare il peso delle conoscenze e delle scelte fatte in casa, da qualche professore parente. Ecco perchè venti promozioni interne concentrate in tre giorni sono una coincidenza che merita una spiegazione. Dicono che a pensar male si fa peccato. Ma proprio per questo chiedo al Rettore di dire pubblicamente, procedura per procedura, se tra i candidati ci sono coniugi o figli di professori dell'Ateneo o di chi siede negli organi che hanno deciso quei posti. Se la risposta è no, basta una riga per dirlo. C'è di più. Queste procedure non portano in Ateneo un solo docente in più: promuovono chi c'è già, nella disciplina in cui già insegna. Nessuna delle venti cattedre riguarda invece l'anatomia umana, per la quale l'Università ha dovuto bandire incarichi di insegnamento a contratto, né la chirurgia toracica o la chirurgia plastica e, così via. Si rafforza dove si è già coperti e si lascia sguarnito dove servirebbe, nel mentre i cittadini calabresi continuano nei vaiggi della speranza. E non è solo una faccenda di università. Il professore di medicina lavora spesso anche in ospedale, in base a specifici accordi e non in modo automatico, e per questa attività riceve dall'azienda ospedaliera un compenso che si aggiunge allo stipendio universitario: lo paga la sanità pubblica, cioè i cittadini. Secondo le informazioni raccolte questo compenso può arrivare a circa 63.000 euro l'anno, cui si sommerebbero un'indennità di risultato di circa 10.000 euro e gli eventuali compensi legati alla produttività universitaria. La legge consente inoltre di affidare ai professori la guida dei reparti senza il concorso pubblico richiesto ai medici ospedalieri, compresi i cosiddetti primariati a progetto. Più cattedre oggi possono voler dire, domani, più reparti a guida universitaria e più spesa per la sanità regionale. Tanto a pagasre sono i cittadini calabresi».

«Sul punto – prosegue Talerico – sarebbe opportuno chiedere al Rettore dell’UMG se le 20 nuove cattedre da professore ordinario fossero previste nel PIAO 2026-2028 (che comprende la programmazione del fabbisogno di personale). In caso affermativo, sarebbe interessante conoscere quando, con quali atti e secondo quali criteri siano state programmate. In una città piccola come la nostra, dove tutti conoscono tutti, un'università pubblica -che gestisce soldi pubblici- dovrebbe avere più degli altri la preoccupazione di apparire (ed essere) imparziale. Concorsi riservati agli interni, commissioni scelte in casa, venti promozioni in tre giorni e «nomine» di mariti, mogli e figlie di professori dello stesso Ateneo, non è proprio il massimo».

«Per questo chiederò all'Università l'elenco di tutte le promozioni avviate nel 2026, quanto costano, con quali motivazioni sono state decise e chi ne ha fatto domanda. Alla Dulbecco chiederò quanti professori lavorano in ospedale, quanti reparti dirigono e quanto spende ogni anno per loro. Chiederò a qualche parlamentare di presentare un emendamento con un obiettivo preciso: vietare che la moglie o il marito di un professore possa essere promosso o assunto nella stessa università, quando a decidere sono il dipartimento in cui insegna il coniuge o gli organi che il coniuge guida o di cui fa parte, come il Rettore, il Direttore generale e il Consiglio di amministrazione. Se le ragioni su cui si sono fondate le scelte di nuove cattedre per i nuovi professori ordinari saranno buone, l'Ateneo non avrà difficoltà a spiegarle, specie se tra i «promossi» ci sono mogli, mariti e figli di altri professori o rettori o ex rettori della stessa Università. Tra qualche giorno, quando saranno pubblicati i nomi dei vincitori, lo scopriremo. Forse avrò peccato pensando male, ma mi auguro sinceramente di essermi sbagliato».