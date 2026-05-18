“Inclusione, rispetto e tutela dei diritti devono essere principi concreti e quotidiani, non semplici dichiarazioni di intenti. In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, il Comune di Catanzaro rinnova con convinzione il proprio impegno contro ogni forma di odio, discriminazione e violenza”.

Lo afferma la consigliera comunale Daniela Palaia, sottolineando come l’Amministrazione comunale continui a promuovere iniziative di sensibilizzazione e percorsi culturali capaci di costruire una comunità più aperta, consapevole e rispettosa delle differenze.

“Le parole, i gesti e persino le scritte che spesso vengono liquidate come semplici bravate – aggiunge Palaia – possono invece diventare ferite profonde, soprattutto per i più giovani. Dietro ogni episodio di discriminazione ci sono persone che vivono paura, isolamento e sofferenza. Per questo è fondamentale promuovere una cultura del rispetto e dell’accoglienza”.

Il Comune di Catanzaro aderisce da tre anni alla rete nazionale RE.A.DY, la rete delle Pubbliche Amministrazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

“L’adesione alla rete RE.A.DY rappresenta una scelta chiara e convinta – prosegue la consigliera – che testimonia la volontà della città di stare dalla parte dei diritti, della dignità delle persone e della lotta contro ogni forma di esclusione sociale. È un percorso che vogliamo continuare a rafforzare attraverso il dialogo con associazioni, scuole e realtà del territorio”.

In occasione della ricorrenza del 17 maggio, il Comune ha inoltre promosso una campagna di comunicazione istituzionale per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’omolesbobitransfobia e sull’importanza di contrastare ogni linguaggio d’odio.

Il manifesto utilizzato per la campagna è stato creato e messo a disposizione degli Enti partner della rete RE.A.DY dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con le associazioni del Patto di collaborazione LGBTQIA+ della Città di Bologna.

“Una comunità cresce davvero quando nessuno si sente sbagliato o lasciato solo per ciò che è. Catanzaro vuole continuare a essere una città capace di accogliere, ascoltare e difendere i diritti di tutti”, conclude Daniela Palaia.