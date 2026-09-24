Firmato l'accordo tra il settore Igiene Ambientale e Catanzaro Servizi

Compie un passo decisivo il percorso di riorganizzazione e potenziamento dei servizi di gestione del verde pubblico della Città di Catanzaro. Il settore Igiene Ambientale del Comune ha siglato l'accordo ufficiale con il nuovo amministratore della Catanzaro Servizi, Domenico De Marco, definendo formalmente il passaggio dei lavoratori della Verdeidea in forza alla società partecipata a partire dal prossimo 1° ottobre.

L'operazione, condotta nel solco delle tutele lavorative tramite l'applicazione della clausola sociale, garantisce il riassorbimento di tutto il personale uscente di Verdeidea, che entrerà a far parte a tutti gli effetti dell'organico operai di Catanzaro Servizi.

Con questo nuovo affidamento la partecipata avvia un importante capitolo operativo, tornando dopo diversi anni a gestire direttamente il settore del verde pubblico con propri operai dedicati. La transizione avverrà in modo graduale. Inizialmente, dal 1° ottobre, il personale si occuperà delle attività attualmente in carico a Verdeidea; successivamente, con l'entrata in vigore del nuovo appalto, migreranno sotto la gestione di Catanzaro Servizi anche i servizi oggi svolti da SIECO.

«Siamo davanti a un passaggio di rilevanza strategica che da un lato garantisce la continuità occupazionale e la tutela dei lavoratori, e dall'altro pone le basi per un rilancio concreto ed efficiente della nostra partecipata nell'ambito della transizione ecologica e del decoro della città», commenta il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.