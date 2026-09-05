L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catanzaro annuncia l’avvio della XIV edizione del Corso di Management Medico Avanzato e di Politiche Sanitarie. L’importante percorso formativo si svolgerà dal 25 settembre al 18 dicembre 2026.

Il corso, presieduto dal Dott. Vincenzo Antonio Ciconte (Presidente dell'OMCeO Catanzaro) e con la direzione scientifica dei dottori Rosario Colace, Gerardo Mancuso e Pasquale Puzzonia, si propone di affrontare le tematiche più attuali e cruciali della sanità moderna, della previdenza e delle sfide legali e organizzative della professione medica.



Il Programma e i Moduli Formativi

Il percorso didattico è suddiviso in 9 moduli che vedranno la partecipazione di illustri relatori ed esperti del settore:

I Modulo (25 settembre 2026 - Hotel Guglielmo): Giornata inaugurale con la presentazione del corso da parte del Dott. Vincenzo Antonio Ciconte. Seguiranno gli interventi del Dott. Alberto Oliveti (Presidente Fondazione ENPAM) sulla previdenza medica, del Prof. Vittoradolfo Tambone sul ruolo del medico nel 2036, e dell'Avv. Simone Rizzuto sul tema delle aggressioni al personale sanitario.

II Modulo (1-2 ottobre 2026 - Sala "C. Catuogno"): La Dott.ssa Concetta Maria Carmela Vaccaro (Fondazione Censis Roma) relazionerà su "La Sanità non è uguale per tutti. L'equità come obiettivo strategico".

III Modulo (15-16 ottobre 2026 - Sala "C. Catuogno"): Il Prof. Enrico Desideri tratterà la continuità territorio-ospedale e la sostenibilità delle cure.

IV Modulo (30-31 ottobre 2026 - Sala "C. Catuogno"): Il Prof. Ivan Cavicchi interverrà su riforme, controriforme e professione medica nei contesti locali come la Calabria.

V Modulo (13-14 novembre 2026 - Sala "C. Catuogno"): Il Prof. Quirino Lorelli (Corte dei Conti) approfondirà la responsabilità amministrativa risarcitoria degli esercenti le professioni sanitarie.

VI Modulo (20-21 novembre 2026 - Sala "C. Catuogno"): La Prof.ssa Antonella Guzzo relazionerà su innovazione organizzativa e medicina diagnostica.

VII Modulo (27-28 novembre 2026 - Sala "C. Catuogno"): Il Prof. Rocco Reina tratterà la qualità e la gestione del personale nella sanità pubblica.

VIII Modulo (4-5 dicembre 2026 - Sala "C. Catuogno"): Il Prof. Ernesto Esposito (Dirigente Generale Dipartimento Salute Regione Calabria) illustrerà la riorganizzazione del Sistema Sanitario regionale.

IX Modulo (18 dicembre 2026 - Hotel Guglielmo): Chiusura dei lavori moderata dal Dott. Vincenzo Antonio Ciconte. Interverranno il Dott. Filippo Anelli (Presidente FNOMCEO), il Prof. Giovanni Cuda (Rettore UMG Catanzaro), il Prof. Gianluigi Greco (Rettore Università della Calabria) sul futuro della scienza medica, e l'Avv. Prof. Nunzio Raimondi sulle sfide legali dell'Intelligenza Artificiale in medicina.

Sedi del Corso

25 Settembre e 18 Dicembre 2026: Sala Convegni "Hotel Guglielmo", Catanzaro.

Dal 1° Ottobre al 5 Dicembre 2026: Sala "C. CATUOGNO", Ordine dei Medici di Catanzaro.

Informazioni di Iscrizione e Crediti ECM

Il corso è a numero chiuso ed è riservato ai primi 400 iscritti (suddivisi in 4 gruppi da 100 partecipanti ciascuno: Gruppo A, B, C, D). La quota di iscrizione è di € 50,00 + IVA 22%.

La partecipazione consente l'acquisizione di 50 Crediti ECM a seguito del superamento delle verifiche.

Per iscriversi è necessario scaricare la scheda di pre-iscrizione dal sito dell'Ordine dei Medici di Catanzaro ed effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato alla Segreteria Organizzativa.