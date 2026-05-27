La Proloco di Catanzaro, il Presidente Filippo Capellupo, il Direttivo tutto e gli 87 iscritti, hanno aderito al Comitato Spontaneo denominato ”l’Ospedale al Pugliese”, dell’avvocato Antonio Ludovico. “La decisione - si legge in una nota - scaturisce dalla volontà di dare più forza oltre che all’attuale Policlinico, ma anche e soprattutto all’intera area Ospedaliera Renato Dulbecco. La sostenibilità del sistema-Catanzaro passa attraverso nuove specializzazioni, rafforzamento e funzionalità dell’esistente”.

“Sarebbe certamente una responsabilità per chi non dovesse prevedere gli effetti devastanti sulla economia della città, dei quartieri e del centro storico. Una vera rivoluzione intellettuale sarà invece avere un’Azienda Universitaria-ospedaliera policentrica che vede oltre all’attuale Policlinico di Germaneto, un potenziamento del Polo ospedaliero dell’area Pugliese e Ciaccio. Gli errori che in Italia hanno portato a desertificazione di aree, divenute poi impossibile a recuperi ed a trasformazioni, non devono essere più consumati, la cementificazione di nuovi territori non può prescindere dagli interessi collettivi, certamente superiori a tutto. Saremo molto attenti e vigileremo sicuri di non essere soli in questa battaglia di civiltà”.