Entro il 22 settembre sono attesi nuovi ritocchi alla governance sanitaria calabrese. Ben prima di quella data, infatti, la giunta sarà chiamata a nominare un successore, o un sostituto, dell’attuale commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, Antonio Battistini.

Il manager è in scadenza di mandato poiché nominato alla guida dell’ente grazie alla legge approvata dal Consiglio regionale che consente la designazione di professionisti anche in pensione o al di fuori degli elenchi nazionali nelle aziende sciolte per infiltrazioni mafiose.

Non in eterno. La norma interviene per consentire «il graduale passaggio alla gestione ordinaria» e limitatamente al «quinquennio successivo alla cessazione del commissariamento». Arco temporale che per l’Asp di Catanzaro si esaurisce, appunto, il prossimo 22 settembre. Per il generale si apre dunque un duplice scenario: rinunciare alla direzione degli enti sanitari o occupare l’unica casella per ora disponibile, proprio in virtù di quanto disposto dalla legge regionale: ovvero, l’Asp di Vibo Valentia.

L’ipotesi che si fa strada nelle ultime ore è infatti quella di un avvicendamento ai vertici dell’Asp di Catanzaro e di Vibo Valentia, reduce, appunto, da un commissariamento per infiltrazioni mafiose. Per Battistini sarebbe dunque un ritorno, dopo la breve parentesi della commissione antimafia; per Angelo Vittorio Sestito un nuovo incarico in una azienda che potrebbe legittimamente aspirare a gestire da dg, avendo presentato domanda. Almeno sono queste le indiscrezioni che al momento circolano negli ambienti sanitari.

L’ipotizzata mini-rotazione, tuttavia, non esaurirebbe l’azione di rinnovamento avviata ad inizio anno dalla Regione con l’indizione dell’avviso per l’individuazione dei nuovi direttori generali della sanità. Restano ancora aperti i giochi per l’Asp di Cosenza, l’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro e il Gom di Reggio Calabria. In candidati in campo sono

Per l’Asp di Cosenza:

Araniti Francesco Barbato Angelo Berardi Maddalena Brisinda Pietro Luigi Carbone Simona Cavaliere Arturo Clementi Cristina Conti Giancarlo Croce Ferdinando Derrico Pietro Di Martino Gerardo Di Mattia Andrea Filippelli Gianfranco Florenzano Oreste Gallucci Antonio Gioia Salvatore Giuliano Giuseppe Giusti Mirco Leonardi Giocondo Marchitelli Francesco Marcone Francesco Mariani Maria Marinelli Pierluigi Minniti Domenico Montalti Morris Monti Carlo Nardella Nicola Natale Bruno Pagliafora Alberto Panella Giuseppe Perri Domenico Polimeni Joseph Procopio Francesco Pulvirenti Sabrina Riccetti Angela Russo Fabrizio Sensi Flavio Sestito Angelo Vittorio Spera Giuseppe Tarantino Giuseppe Tardioli Luigi Tomasin Rita Patrizia Volpini Roberta Zagari Antonino

Per l’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro:

Francesco Araniti Angelo Barbato Maddalena Berardi Simona Carbone Arturo Cavaliere Cristina Clementi Giancarlo Conti Ferdinando Croce Pietro Derrico Gerardo Di Martino Andrea Di Mattia Gianfranco Filippelli Oreste Florenzano Antonio Gallucci Salvatore Gioia Giuseppe Giuliano Mirco Giusti Giocondo Leonardi Salvatore Lopresti Gerardo Mancuso Francesco Marchitelli Francesco Marcone Maria Mariani Pierluigi Marinelli Domenico Minniti Morris Montalti Carlo Monti Nicola Nardella Bruno Natale Alberto Pagliafora Giuseppe Panella Domenico Perri Joseph Polimeni Francesco Procopio Sabrina Pulvirenti Angela Riccetti Fabrizio Russo Thomas Schael Flavio Sensi Angelo Vittorio Sestito Giuseppe Spera Giuseppe Tarantino Luigi Tardioli Rita Patrizia Tomasin Roberta Volpini Antonino Zagari

Per il Gom di Reggio Calabria