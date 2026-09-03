Entro il 22 settembre sono attesi nuovi ritocchi alla governance sanitaria calabrese. Ben prima di quella data, infatti, la giunta sarà chiamata a nominare un successore, o un sostituto, dell’attuale commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, Antonio Battistini.

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Arriva una legge su misura dell’Asp di Catanzaro: potrà nominare manager “senza requisiti” anche se salta il decreto Calabria

Luana Costa
Arriva una legge su misura dell’Asp di Catanzaro: potrà nominare manager “senza requisiti” anche se salta il decreto Calabria

Il manager è in scadenza di mandato poiché nominato alla guida dell’ente grazie alla legge approvata dal Consiglio regionale che consente la designazione di professionisti anche in pensione o al di fuori degli elenchi nazionali nelle aziende sciolte per infiltrazioni mafiose.

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Verso il rinnovo dei vertici sanitari in Calabria, 53 candidati per 6 aziende: molti volti nuovi e qualche vecchia conoscenza

Luana Costa
Verso il rinnovo dei vertici sanitari in Calabria, 53 candidati per 6 aziende: molti volti nuovi e qualche vecchia conoscenza

Non in eterno. La norma interviene per consentire «il graduale passaggio alla gestione ordinaria» e limitatamente al «quinquennio successivo alla cessazione del commissariamento». Arco temporale che per l’Asp di Catanzaro si esaurisce, appunto, il prossimo 22 settembre. Per il generale si apre dunque un duplice scenario: rinunciare alla direzione degli enti sanitari o occupare l’unica casella per ora disponibile, proprio in virtù di quanto disposto dalla legge regionale: ovvero, l’Asp di Vibo Valentia.

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Direttori generali cercansi, la Regione avvia le procedure per il rinnovo dei vertici di ospedali e Asp calabresi

Luana Costa
Direttori generali cercansi, la Regione avvia le procedure per il rinnovo dei vertici di ospedali e Asp calabresi

L’ipotesi che si fa strada nelle ultime ore è infatti quella di un avvicendamento ai vertici dell’Asp di Catanzaro e di Vibo Valentia, reduce, appunto, da un commissariamento per infiltrazioni mafiose. Per Battistini sarebbe dunque un ritorno, dopo la breve parentesi della commissione antimafia; per Angelo Vittorio Sestito un nuovo incarico in una azienda che potrebbe legittimamente aspirare a gestire da dg, avendo presentato domanda. Almeno sono queste le indiscrezioni che al momento circolano negli ambienti sanitari.

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Sanità Calabria verso il rinnovo dei vertici di ospedali e Asp: si va verso il rush finale

Luana Costa
Sanità Calabria verso il rinnovo dei vertici di ospedali e Asp: si va verso il rush finale

L’ipotizzata mini-rotazione, tuttavia, non esaurirebbe l’azione di rinnovamento avviata ad inizio anno dalla Regione con l’indizione dell’avviso per l’individuazione dei nuovi direttori generali della sanità. Restano ancora aperti i giochi per l’Asp di Cosenza, l’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro e il Gom di Reggio Calabria. In candidati in campo sono

Per l’Asp di Cosenza:

  1. Araniti Francesco
  2. Barbato Angelo
  3. Berardi Maddalena
  4. Brisinda Pietro Luigi
  5. Carbone Simona
  6. Cavaliere Arturo
  7. Clementi Cristina
  8. Conti Giancarlo
  9. Croce Ferdinando
  10. Derrico Pietro
  11. Di Martino Gerardo
  12. Di Mattia Andrea
  13. Filippelli Gianfranco
  14. Florenzano Oreste
  15. Gallucci Antonio
  16. Gioia Salvatore
  17. Giuliano Giuseppe
  18. Giusti Mirco
  19. Leonardi Giocondo
  20. Marchitelli Francesco
  21. Marcone Francesco
  22. Mariani Maria
  23. Marinelli Pierluigi
  24. Minniti Domenico
  25. Montalti Morris
  26. Monti Carlo
  27. Nardella Nicola
  28. Natale Bruno
  29. Pagliafora Alberto
  30. Panella Giuseppe
  31. Perri Domenico
  32. Polimeni Joseph
  33. Procopio Francesco
  34. Pulvirenti Sabrina
  35. Riccetti Angela
  36. Russo Fabrizio
  37. Sensi Flavio
  38. Sestito Angelo Vittorio
  39. Spera Giuseppe
  40. Tarantino Giuseppe
  41. Tardioli Luigi
  42. Tomasin Rita Patrizia
  43. Volpini Roberta
  44. Zagari Antonino

Per l’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro:

  1. Francesco Araniti
  2. Angelo Barbato
  3. Maddalena Berardi
  4. Simona Carbone
  5. Arturo Cavaliere
  6. Cristina Clementi
  7. Giancarlo Conti
  8. Ferdinando Croce
  9. Pietro Derrico
  10. Gerardo Di Martino
  11. Andrea Di Mattia
  12. Gianfranco Filippelli
  13. Oreste Florenzano
  14. Antonio Gallucci
  15. Salvatore Gioia
  16. Giuseppe Giuliano
  17. Mirco Giusti
  18. Giocondo Leonardi
  19. Salvatore Lopresti
  20. Gerardo Mancuso
  21. Francesco Marchitelli
  22. Francesco Marcone
  23. Maria Mariani
  24. Pierluigi Marinelli
  25. Domenico Minniti
  26. Morris Montalti
  27. Carlo Monti
  28. Nicola Nardella
  29. Bruno Natale
  30. Alberto Pagliafora
  31. Giuseppe Panella
  32. Domenico Perri
  33. Joseph Polimeni
  34. Francesco Procopio
  35. Sabrina Pulvirenti
  36. Angela Riccetti
  37. Fabrizio Russo
  38. Thomas Schael
  39. Flavio Sensi
  40. Angelo Vittorio Sestito
  41. Giuseppe Spera
  42. Giuseppe Tarantino
  43. Luigi Tardioli
  44. Rita Patrizia Tomasin
  45. Roberta Volpini
  46. Antonino Zagari

Per il Gom di Reggio Calabria

  1. Francesco Araniti
  2. Angelo Barbato
  3. Maddalena Berardi
  4. Arturo Cavaliere
  5. Cristina Clementi
  6. Giancarlo Conti
  7. Salvatore Maria Costarella
  8. Ferdinando Croce
  9. Pietro Derrico
  10. Gerardo Di Martino
  11. Andrea Di Mattia
  12. Gianfranco Filippelli
  13. Oreste Florenzano
  14. Tiziana Frittelli
  15. Antonio Gallucci
  16. Salvatore Gioia
  17. Giuseppe Giuliano
  18. Mirco Giusti
  19. Giocondo Leonardi
  20. Salvatore Lopresti
  21. Francesco Marchitelli
  22. Francesco Marcone
  23. Maria Mariani
  24. Pierluigi Marinelli
  25. Domenico Minniti
  26. Morris Montalti
  27. Carlo Monti
  28. Nicola Nardella
  29. Bruno Natale
  30. Alberto Pagliafora
  31. Giuseppe Panella
  32. Domenico Perri
  33. Sergio Petrillo
  34. Joseph Polimeni
  35. Francesco Procopio
  36. Sabrina Pulvirenti
  37. Fabrizio Russo
  38. Flavio Sensi
  39. Angelo Vittorio Sestito
  40. Giuseppe Spera
  41. Giuseppe Tarantino
  42. Luigi Tardioli
  43. Rita Patrizia Tomasin
  44. Roberta Volpini
  45. Antonino Zagari