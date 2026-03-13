L’azienda sanitaria provinciale smentisce quanto denunciato dal consigliere regionale Pd, Ernesto Alecci: «Notizia del tutto infondata»
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Con riferimento a quanto riportato da alcune testate giornalistiche e riferito alle dichiarazioni del Consigliere Regionale Ernesto Alecci, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro intende da subito rassicurare la cittadinanza e il personale dipendente, precisando che la notizia di trasferimento di posti letto di ambito riabilitativo dall’ospedale di Soverato all’ospedale o ad altre strutture di Lamezia Terme è del tutto infondata.
Gli elementi di dettaglio della situazione verranno forniti dagli Organi istituzionali competenti nell’ambito dell’interrogazione chiesta dallo stesso Consigliere.