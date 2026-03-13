Con riferimento a quanto riportato da alcune testate giornalistiche e riferito alle dichiarazioni del Consigliere Regionale Ernesto Alecci, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro intende da subito rassicurare la cittadinanza e il personale dipendente, precisando che la notizia di trasferimento di posti letto di ambito riabilitativo dall’ospedale di Soverato all’ospedale o ad altre strutture di Lamezia Terme è del tutto infondata.

Sanità

Ospedale di Soverato, Alecci (Pd) denuncia: «Dieci posti letto di riabilitazione cancellati e spostati a Lamezia Terme»

Redazione
Ospedale di Soverato, Alecci (Pd) denuncia: «Dieci posti letto di riabilitazione cancellati e spostati a Lamezia Terme»

Gli elementi di dettaglio della situazione verranno forniti dagli Organi istituzionali competenti nell’ambito dell’interrogazione chiesta dallo stesso Consigliere.