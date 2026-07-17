portare ascolto, sostegno e umanizzazione all’interno dei percorsi ospedalieri dedicati ai bambini e alle loro famiglie

L’Associazione Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore di Catanzaro (TDDM) apre le selezioni per l’inserimento di una nuova figura professionale nell’ambito del progetto “Ospedale Allegro”, iniziativa che da 26 anni è attiva nei reparti ospedalieri di Catanzaro, con l’obiettivo di portare ascolto, sostegno e umanizzazione all’interno dei percorsi ospedalieri dedicati ai bambini e alle loro famiglie. La ricerca è rivolta a una psicologa che desideri mettere le proprie competenze al servizio di una realtà nella quale la professionalità incontra ogni giorno la relazione, l’empatia e l’attenzione alla persona. Il progetto Ospedale Allegro nasce infatti dalla convinzione che la cura non sia fatta soltanto di interventi sanitari, ma anche di presenza, ascolto e capacità di accompagnare pazienti e familiari nei momenti di maggiore fragilità.

La candidata ideale dovrà possedere l’iscrizione all’Albo degli Psicologi da almeno tre anni, essere in possesso di partita IVA, garantire disponibilità e flessibilità negli orari richiesti dal servizio e avere preferibilmente residenza o domicilio a Catanzaro o nelle zone limitrofe. L’associazione invita le professioniste interessate a partecipare all’open day di selezione, che si terrà martedì alle ore 9:30 presso la sede TDDM di Via XX Settembre, 26 a Catanzaro. Le candidate potranno presentare il proprio curriculum vitae attraverso la procedura online indicata dall’associazione e confermare la propria partecipazione all’incontro.

“Cerchiamo una professionista che sappia unire preparazione, responsabilità e una grande capacità umana - sottolinea la presidente dell’associazione Daniela Fulciniti - perché lavorare in “Ospedale Allegro” significa entrare in una dimensione in cui ogni gesto, ogni parola e ogni ascolto possono contribuire a rendere più leggero un percorso difficile per un bambino e per la sua famiglia”. Da oltre quarant’anni, il TDDM porta avanti una missione fondata sulla tutela dei diritti dei minori e sul sostegno alle persone più vulnerabili, costruendo una rete di accoglienza e vicinanza all’interno della comunità catanzarese.