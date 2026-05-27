Superate le duemila adesioni al comitato spontaneo “L’ospedale al Pugliese” che propone la rigenerazione e il potenziamento degli spazi ospedalieri del “Pugliese” e del “Ciaccio”, opportunamente serviti da un maxi parcheggio da 850 posti, nuova viabilità e collegamento strutturale con il Parco della Biodiversità. “C’è anche tanta società civile che qualcuno accusava ingiustamente di indifferenza rispetto ai problemi della città” – ha osservato il portavoce del comitato, avv. Antonio Ludovico- “Ci sono tantissimi medici che comprendono la delicatezza delle scelte che si stanno per compiere e dicono come la pensano sulla base della loro esperienza professionale. Ci sono tantissimi operatori commerciali, non solo della zona centro-nord. E’ un segnale di grande vitalità della nostra comunità cittadina che nessuno potrà sottovalutare o non ascoltare. Soprattutto le istituzioni”.

Tra le più recenti adesioni da registrare: il direttore del dipartimento assistenziale di neuroscienze Domenico Bosco, il direttore del dipartimento materno-infantile Giuseppe Raiola, il medico onco ematologo Piergiorgio Iannaccaro, l’ex vicesindaco Gabriella Celestino, la notaia Paola Gualtieri, l’ex parlamentare e componente segreteria regionale PD Rita Commisso , l’avvocato Raffaele Elio Bruno, il presidente dell’associazione “Cara Catanzaro” Claudio Pileggi, la giornalista Stefania Papaleo, il direttore di Confindustria Dario Lamanna, il dirigente di Confindustria Stefano Corea, l’ematologo Luciano Levato, il medico trasfusionista Domenico Levato, l’urologo Cataldo Rotondo, la cardiologa interventista Annalisa Mongiardo, l’ex funzionario lavori pubblici di Provincia e Comune Franco Greco, il concessionario auto Alessandro Gentile, Marisa Citriniti della gioielleria Arcade, i gioiellieri Franco e Adriana Caccavari. Adesioni massicce da parte dei commercianti della zona Stadio, di via Buccarelli, di via Jannelli, di via Mario Greco, di via De Gasperi, di via Daniele, di San Leonardo tra cui i noti bar Garden, Mithos, Roks , PicNic, la gioielleria Fiorentino, la farmacia Barbalace, le boutiques Noi Due Mode, Panarea, Shedir, Stefi Senese, Destro/Sinistro, parrucchieri Rosa e Salvo, gastronomia Lanzo, il centro cornici Angotti, l’Antica Tabaccheria di via Mario Greco.

Tantissimi anche gli esercizi commerciali e attività del quartiere Lido che stanno facendo arrivare il loro sostegno, a testimonianza che la difesa del “Pugliese” appartiene a tutta la città e non solo alla zona centro-nord. Tra gli altri: hotel Niagara, Fratelli Marsico Giostrai, ristorante Al Porto, Bar Corradino, La Botteghina, Bar Celestino, Scuola calcio Esperanza, Big Marlin, Tabacchi Mellea, Filippo Hair Style. “La città ha capito – sottolinea a tal proposito Ludovico – che la difesa del “Pugliese-Ciaccio” non è in contrapposizione al Policlinico di Germaneto. Catanzaro deve potere contare su un sistema ospedaliero policentrico capace di erogare assistenza di qualità, formazione dei nuovi medici e ricerca scientifica. Trasferire tutto nella valle del Corace sarebbe un tragico errore che cancellerebbe l’identità cittadina, mettendo a repentaglio la sopravvivenza stessa del cuore di Catanzaro”.