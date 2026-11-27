Un laboratorio dedicato, un'équipe multidisciplinare e un sistema per conservare e monitorare i gameti: la Regione dà il via libera al finanziamento per la preservazione della fertilità femminile. Restano fuori dal contributo le spese per il personale

L'Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro si prepara ad implementare il progetto che consentirà la crioconservazione degli ovociti e dei gameti al fine di preservare la fertilità femminile. L'iniziativa si inserisce e sarà finanziata nell'ambito della legge regionale 32/2026 che autorizza in questa annualità investimenti volti all'ammodernamento della dotazione tecnologica, robotica, infrastrutturale e mobiliare degli enti del servizio sanitario regionale.

Il dipartimento Salute della Regione Calabria ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla Dulbecco per un importo complessivo di 365.000 euro. Secondo quanto si legge nel decreto dirigenziale, l'intervento prevede la «realizzazione di un servizio dedicato alla preservazione della fertilità femminile con un'organizzazione assistenziale multidisciplinare, un laboratorio dedicato alla crioconservazione e un sistema strutturato di conservazione e monitoraggio dei gameti».

L'azienda ospedaliera universitaria aveva richiesto un finanziamento di 930.000 euro, ridimensionato però dalla Regione. È stato espunto l'importo di 565.000 euro, richiesto come spese per il personale. Il dipartimento ha depennato le somme perché «non compatibili con la fonte di finanziamento», destinata unicamente all'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche. L'azienda dovrà fornire un cronoprogramma vincolante relativo ai tempi di esercizio, a partire dalla data di collaudo, e un report periodico relativo agli indicatori di produzione, con cadenza trimestrale.