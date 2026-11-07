Dal 1990 ad oggi i casi di disturbo del comportamento alimentare in tutto il mondo sono aumentati del 71% e secondo le previsioni, nel 2050 il rapporto alterato col cibo potrebbe interessare 21,8 milioni di persone . Partendo da questi dati, il presidente nazionale della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare, Patrizia Todisco , ha dato il via al XIX Congresso Nazionale Sisdca all'Università Magna Graecia di Catanzaro , punto di riferimento in questo ambito grazie alla sua struttura dedicata sotto la guida della professoressa Cristina Segua Garcia.

La Calabria protagonista



«La nostra Società è molto grata alla professoressa Segura Garcia e alla città di Catanzaro per averci accolto perché l'idea della SISDCA è proprio quella di cercare di diffondere in tutto il territorio nazionale le buone pratiche per la cura di queste patologie - ha spiegato il presidente Todisco - ma anche per promuovere la cultura della prevenzione. E indubbiamente Catanzaro è un fiore all'occhiello perché qui si è sviluppato un centro di eccellenza dove si fa non solo clinica d'eccellenza ma anche ricerca d'eccellenza e quindi noi siamo molto contenti di aver portato qui molti professionisti provenienti dalle diverse regioni italiane».

La Calabria nella Sisdca

Un'occasione per rimarcare quindi il ruolo dell'ateneo e del policlinico universitario che diventa sempre più protagonista anche nei percorsi di cura dei disturbi alimentari proiettandosi sulla scena nazionale: «Finalmente anche la nostra regione viene coinvolta, e mi fa piacere dire che in occasione di questo congresso si sta formando la sezione calabrese della Società Italiana di Disturbi del Comportamento Alimentare - ha annunciato con entusiasmo Segura Garcia - e quindi diamo il nostro contributo. Catanzaro, Crotone, Vibo, la Calabria dunque esiste».

Assistenza e ricerca



Anoressia, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata rappresentano sfide complesse che richiedono un aggiornamento continuo e una riflessione profonda sia a livello medico che sociale. «In questi giorni la Società italiana per lo studio del comportamento alimentare ha affrontato sia quelli che sono i dati della ricerca ma anche quella che è l'applicazione pratica nella clinica di tutti i giorni, perché talvolta il problema sta nel fatto che anche che la ricerca non passa sufficientemente nel territorio e il territorio non cerca di rimandare anche delle informazioni utili per fare delle ricerche significative che possono migliorare i trattamenti. Noi abbiamo cercato di mettere insieme sia grandi ricercatori e scienziati sia clinici che applicare tutti i giorni quello che è il loro sapere nella cura di queste patologie e di queste persone che soffrono insieme alle loro famiglie».

Specialisti a confronto proiettati verso il futuro

Tre intense giornate di confronto e condivisione dunque con professionisti provenienti da tutta Italia per tracciare nuove rotte nella prevenzione e cura delle persone con disturbi dell'alimentazione. «Indubbiamente si sta lavorando in Italia e stanno crescendo anche nuovi centri proprio sulla spinta del fondo che è stato messo a disposizione dal Ministero anche se è un fondo che non è stato ancora strutturato, cioè tutti gli anni deve essere ristabilito e questo ci dà un senso un po' di precarietà delle cure, però indubbiamente stanno crescendo dei centri ed è necessario formarsi perché per curare queste patologie bisogna formarsi e lavorare in team multidisciplinare integrato proprio perché sono patologie molto complesse che hanno tanti fattori che possono portare allo sviluppo e anche al mantenimento delle patologie stesse. Quindi è necessario che ci siano più clinici che osservano aspetti diversi e li integrano per dare al paziente l'idea dell'integrità che lui stesso non ha».

L'importanza di chiedere aiuto