Il complesso socio-sanitario festeggia tre decenni di attività al servizio del territorio con un evento aperto al pubblico sabato 25 luglio alle 18:00. L'incontro mostrerà il percorso svolto con gli ospiti e presenterà le nuove tecnologie per le cure a domicilio e la robotica medica avanzata

Importante traguardo per la struttura “Villa S. Elia” (Casa Protetta - Centro di Riabilitazione Avanzata e per persone con disabilità). Quest’anno ricorre infatti il 30° anniversario dalla sua inaugurazione, avvenuta nel Comune di Marcellinara nel luglio del 1996. In questi tre decenni il complesso socio-sanitario ha accompagnato centinaia di ospiti e le loro famiglie offrendo accoglienza, un'elevata professionalità nelle cure e una costante attenzione alle esigenze di ciascuno, diventando così un fondamentale punto di riferimento per l'intero territorio.

Il programma dei festeggiamenti: Sabato 25 luglio

Guardando con orgoglio al percorso compiuto e con entusiasmo verso il futuro — all'insegna dell'innovazione tecnologica e di servizi sempre più qualificati — sabato 25 luglio, a partire dalle ore 18:00, si terrà un grande evento celebrativo aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa prenderà il via con l’accoglienza degli invitati alla presenza del Sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo, e delle autorità istituzionali.

Tra memoria, riabilitazione robotica e telemedicina

Nel corso del pomeriggio, un percorso fotografico e per immagini curato dall’équipe psico-socio-educativa ripercorrerà la storia di Villa S. Elia. Sarà l'occasione per mostrare da vicino il lavoro svolto quotidianamente per la stimolazione e il mantenimento delle abilità cognitive e motorie degli ospiti.

Spazio anche al futuro della sanità di prossimità: verranno infatti presentati i servizi di Assistenza Domiciliare, le piattaforme di Telemedicina e le avanzate apparecchiature robotiche in dotazione al Centro di Riabilitazione Avanzata, strumenti indispensabili per curare patologie complesse direttamente in Calabria, evitando il fenomeno dell'emigrazione sanitaria.

Musica e gastronomia

A rendere ancora più festoso l'appuntamento sarà l’animazione musicale, arricchita dalle esibizioni del Gruppo Folk e dai canti curati dalla Direttrice di Coro, dott.ssa Angela Mussari. La serata si concluderà con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti e curato direttamente dagli chef della struttura.