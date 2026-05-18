L’intesa possibile grazie al protocollo d'intesa tra l'Asp di Catanzaro e la Federazione pediatri: «Ssinergia positiva per tutti i medici coinvolti che si arricchiscono reciprocamente delle esperienze e competenze specifiche»

I pediatri del territorio catanzarese hanno avviato le attività a supporto dei colleghi ospedalieri, coprendo anche turni festivi e notturni. Ciò è stato possibile grazie alla firma, ad aprile, di un protocollo d'intesa tra l'Asp di Catanzaro e la Federazione pediatri di libera scelta e adesso l'attività è iniziata. Il rapido avvio di questa sinergia, riferiscono in una nota condivisa l'Azienda sanitaria e la Federazione pediatri di libera scelta, «è stato necessario proprio per la migrazione di alcuni medici ospedalieri sul territorio finalizzato a coprire zone carenti».

Si tratta, è scritto in una nota, «di un accordo innovativo, accolto con grande soddisfazione perché comporta diverse ricadute positive. Se da un lato contribuisce ad irrobustire un organico sempre in sofferenza (oltre ai medici passati sul territorio due pediatri assunti di recente si sono dimessi) dall'altro introduce una sinergia positiva per tutti i medici coinvolti che si arricchiscono reciprocamente delle esperienze e competenze specifiche, nell'ottica di una sempre più indispensabile integrazione anche professionale tra ospedale e territorio. Confidiamo in sempre maggiori adesioni all'elenco specifico, per rafforzare ulteriormente una collaborazione preziosa» conclude la nota.