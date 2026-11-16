«Sono abbastanza fiducioso del fatto che questo Governo, che negli ultimi anni ha finanziato di più la sanità rispetto ai governi precedenti, si farà carico nel dibattito parlamentare, forse anche a cominciare nei prossimi giorni, della necessità di incrementare le risorse per la sanità di più di 500 milioni». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in riferimento al definanziamento del fondo sanitario nazionale.

Sul punto già alcune Regioni hanno chiesto al Governo un maggior impegno a garanzia del servizio sanitario. Occhiuto ha parlato a margine della presentazione del report sul turismo della Banca d’Italia. «Lo sviluppo turistico che si è determinato è dovuto anche agli investimenti che abbiamo fatto nel settore aeroportuale e forse anche alla narrazione che finalmente si è fatta di questa regione» ha evidenziato il governatore commentando i dati sui primi sei mesi dell’economia calabrese. «Molti avrebbero voluto che chi governava la regione continuasse ad avere atteggiamento rivendicativo, piagnone, che per tanti decenni nulla ha portato in Calabria. Io ho scelto evidentemente un altro atteggiamento e ho fatto degli investimenti abilitanti nel settore del turismo. Oggi i risultati ci danno ragione, sono molto felice che non io ma Banca d'Italia, più autorevolmente di me, lo attesti nel suo rapporto».