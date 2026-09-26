«La pubblicazione di avvisi per 2 milioni di euro rivolti a cittadini ed imprenditori nell’ambito della Strategia Urbana Integrata rappresenta un segnale forte e concreto di vicinanza dell'Amministrazione Fiorita al tessuto produttivo della nostra città». Ad affermarlo è Vincenzo Capellupo, Presidente della Commissione Comunale Attività Economiche.

«Voglio rivolgere i miei più sentiti complimenti al Sindaco Nicola Fiorita, all’Assessore alle Attività Economiche Giuliana Furrer, alla Giunta ed a tutto il Settore competente per lo straordinario e tortuoso lavoro svolto. Attraverso queste risorse, mettiamo in campo incentivi a fondo perduto fino all’80% che daranno una spinta reale sia a chi intende avviare una nuova attività, sia a chi ha resistito negli anni e oggi desidera rinnovarsi».

I punti centrali di questo intervento politico e strategico sono da un lato il rilancio del nostro Centro Storico, con 600 mila euro dedicati ai progetti imprenditoriali integrati e alla riapertura di locali sfitti, e dall’altro una forte attenzione rivolta ai quartieri attraverso 1,4 milioni di euro inseriti nell’avviso per 'Imprese di Quartiere'. Coinvolgere aree strategiche come Catanzaro Lido, Santa Maria, Gagliano oltre al Centro Storico significa costruire veri e propri collegamenti economici e valorizzare le vocazioni di ciascun territorio.

Invito tutti gli operatori e i giovani aspiranti imprenditori a partecipare alla conferenza stampa di presentazione che si terrà martedì 29 settembre alle 10.30 presso Spazio 2 a Palazzo Fazzari e ad essere presenti nei diversi momenti di incontro e supporto istituzionali che verranno comunicati nei prossimi giorni per cogliere questa importante opportunità le cui domande saranno presentabili dal 1°ottobre al 2 novembre».