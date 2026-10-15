«Incentivi fino all'80% per far rinascere i quartieri, riempire gli spazi vuoti e fare rete tra attività commerciali e artigianali: un’opportunità da cogliere subito»

C’è tempo fino al 2 novembre per presentare domanda di partecipazione ai due avvisi della Strategia Urbana Integrata del Comune di Catanzaro. A ricordarlo è l’assessora alle Attività Economiche, Giuliana Furrer, che invita imprenditori e aspiranti tali a cogliere l'opportunità dei 2 milioni di euro complessivi (PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027) destinati a finanziamenti a fondo perduto fino all’80% delle spese.

I due bandi – 600 mila euro per i progetti integrati nel Centro Storico (Avviso 8.1) e 1,4 milioni per “Imprese di Quartiere” tra Centro, Lido, Santa Maria e Gagliano (Avviso 8.2) – puntano a sostenere l'avvio di nuove attività e la riqualificazione di quelle esistenti, offrendo un'occasione concreta per rialzare le serrande abbassate e restituire vita agli spazi rimasti vuoti.

«Non si tratta di semplici contributi, ma di una precisa scelta politica per rigenerare la città – dichiara Giuliana Furrer –. Ogni vetrina che riapre è un presidio di sicurezza, decoro e vita sociale».

«La vera sfida – prosegue Furrer – è il superamento della frammentazione urbana e commerciale. Attraverso i progetti integrati, i contratti di strada e i laboratori condivisi, sosteniamo una forte logica di rete. Vogliamo superare la visione dei singoli quartieri come compartimenti stagni per creare collegamenti economici e produttivi solidi, capaci di mettere in sinergia le realtà artigianali e commerciali del territorio. È questo il modello di economia circolare e interconnessa che immaginiamo per la nostra città».

«Un invito sincero – conclude l'assessora – rivolto a chi vuole scommettere su Catanzaro: le idee e le energie del nostro tessuto produttivo sono fondamentali per costruire insieme un futuro di crescita, decoro e vitalità per tutti i nostri quartieri».

Info e formulari: incentivi.imprese@comune.catanzaro.it

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