È partito con grande partecipazione e interesse dal quartiere marinaro il ciclo di "Info Day Incentivi alle Imprese", promosso dal settore Attività Economiche del Comune di Catanzaro. L'iniziativa mira a presentare sul campo i due avvisi della Strategia Urbana Integrata, finanziati con 2 milioni di euro complessivi (PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027), destinati a sostenere sia la nascita di nuove attività sia il rilancio delle imprese esistenti, con contributi a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili.

Nel corso del primo incontro, tenutosi ieri pomeriggio presso l'Hotel Perla del Porto, imprenditori e aspiranti tali hanno potuto approfondire insieme all'Assessora alle Attività Economiche, Giuliana Furrer e alla dirigente Benedetta De Vita, i dettagli tecnici delle misure che mettono a disposizione 600 mila euro per il Centro Storico (Avviso 8.1) e 1,4 milioni di euro per la misura “Imprese di Quartiere” (Avviso 8.2).

Il calendario dei prossimi appuntamenti

Gli Info Day proseguono oggi con due tappe cruciali sul territorio per guidare gli operatori nella stesura dei progetti:

Oggi, giovedì 1° ottobre (Quartiere Gagliano): ore 15.00 presso il Centro Sociale Comunale (sede Scout).

Oggi, giovedì 1° ottobre (Quartiere Santa Maria): ore 19.00 presso la sala parrocchiale della Chiesa di Santa Maria Zarapoti.

Lunedì 5 ottobre (Centro Storico): ore 15.30 presso Spazio 2 a Palazzo Fazzari.

Si ricorda che le domande per la partecipazione ai bandi possono essere presentate da oggi 1° ottobre al 2 novembre.

Per informazioni, quesiti e dettagli tecnici è possibile scrivere all'indirizzo e-mail dedicato: incentivi.imprese@comune.catanzaro.it