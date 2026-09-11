Realizzata alla fine del XIX secolo dalla prestigiosa Société Anonyme des Hauts-Forneaux & Fonderies du Val d’Osne, fu progettata dallo scultore francese Mathurin Moreau, autore di numerose opere monumentali diffuse in Europa e nelle Americhe

In piazza Conte di Cavour, la Fontana di Santa Caterina rappresenta uno degli esempi più raffinati di arte fonderia ottocentesca presenti in Calabria. Prende il nome dalla vicina chiesa omonima, ormai scomparsa, di cui per decenni fu punto di riferimento e simbolo identitario del rione.

Un capolavoro della fonderia europea

La fontana, realizzata alla fine del XIX secolo dalla prestigiosa Société Anonyme des Hauts-Forneaux & Fonderies du Val d’Osne – la più grande e celebre fonderia artistica d’Europa, celebre per aver arredato piazze pubbliche di tutto il mondo – fu progettata dallo scultore francese Mathurin Moreau, autore di numerose opere monumentali diffuse in Europa e nelle Americhe.

La struttura in ghisa, esempio di eleganza e maestria artigianale, è composta da vasche sovrapposte e figure classiche che rimandano ai repertori della scultura decorativa francese del periodo. Grazie a un restauro accurato eseguito nel 2002, la fontana è oggi visibile nel suo splendore originario: un equilibrio perfetto di romanticismo e rigore compositivo, che dona alla piazza una raffinata atmosfera d’altri tempi.

Un ponte tra Catanzaro e Parigi

Simili fontane, sempre prodotte dal Val d’Osne, ornano boulevard e giardini di Parigi, Lione, Bordeaux e di tante altre città europee: un vero e proprio ponte ideale che unisce la storia urbana di Catanzaro all’eleganza delle capitali continentali d’epoca Belle Époque. Ammirare la Fontana di Santa Caterina significa dunque immergersi in un tempo in cui la bellezza era un obiettivo della città moderna e la qualità delle opere pubbliche era affidata ai migliori maestri dell’arte industriale internazionale.



Fonte: https://visit.catanzaro.it/