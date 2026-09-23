A cinque anni dal devastante incendio dell’agosto 2021, l'importante polmone verde torna pienamente fruibile a seguito di un lungo e articolato percorso di recupero, cura e messa in sicurezza

A cinque anni dal devastante incendio dell’agosto 2021, il Parco Li Comuni di Siano riapre integralmente alla città di Catanzaro. L'importante polmone verde torna pienamente fruibile a seguito di un lungo e articolato percorso di recupero, cura e messa in sicurezza che ha visto operare in forte sinergia il Comune di Catanzaro, Calabria Verde, il mondo universitario e le realtà associative del territorio. Per celebrare questo traguardo e inaugurare una nuova stagione dedicata alla tutela ambientale, all'escursionismo e allo sport all'aria aperta, l'Amministrazione comunale ha promosso un programma di tre giornate dal 25 al 27 settembre 2026.

La cerimonia di riapertura ufficiale e restituzione alla comunità si terrà venerdì 25 settembre alle ore 11:00. All'evento interverranno il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, l'assessore regionale all'Ambiente Antonio Montuoro, la Vicesindaca Giusi Iemma, l'Assessora all'Ambiente e alla Transizione Ecologica Irene Colosimo, l'Assessore al Patrimonio e allo Sport Antonio Battaglia, il Direttore Generale di Calabria Verde Giuseppe Oliva e l'agronomo Giuseppe Mancuso, il professor Andrea Rosario Proto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, la presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta e Vincenzo Costantino, già assessore che ha collaborato al percorso di valorizzazione. Al termine degli interventi si procederà con l'apertura ufficiale degli accessi e la visita guidata all'interno dell'area.

La seconda giornata, sabato 26 settembre a partire dalle ore 9:00, sarà dedicata all'escursionismo e alla scoperta del paesaggio con l'inaugurazione del primo sentiero ufficialmente tracciato dal Club Alpino Italiano all'interno del Bosco Li Comuni. Il percorso, denominato "Anello del Bosco Li Comuni" e inserito nella rete sentieristica ufficiale CAI, doterà la città di un itinerario stabile per il trekking e sarà presentato con la partecipazione del Presidente della Sezione CAI di Catanzaro Piergiorgio Iannaccaro, di Francesco Colao (ORTAM), Marco Garcea (SOSEC) e dei soci dell'associazione, che guideranno la successiva camminata inaugurale.

La manifestazione si concluderà domenica 27 settembre con una giornata interamente incentrata sullo sport e sulla mountain bike a cura dell'A.S.D. Swattati Team Catanzaro, guidata da Simone Lembo, con la 2° edizione della gara "XC Pineta di Siano". La gara fa parte del Campionato Regionale MTB UISP. L'iniziativa concretizza sul campo le attività previste dal Patto di Collaborazione complesso recentemente siglato con il Comune di Catanzaro, che affida all'associazione la cura dei sentieri, l'apertura di nuove piste, la gestione dell'area fitness e l'avvio della prima scuola cittadina di Mountain Bike, con il vincolo che ogni ricavato venga interamente reinvestito per la tutela e lo sviluppo del parco stesso.