Quasi 30mila persone hanno affollato stasera Germaneto per l'unica tappa calabrese del tour di Jovanotti, il Jova Summer Party.

Un pubblico arrivato da tutta la Calabria e da diverse parti d’Italia sta vivendo una lunga giornata di musica, iniziata nel pomeriggio e destinata a proseguire fino a notte. Sul palco si alternano generi, artisti e contaminazioni diverse, nel pieno spirito dell’“Arca di Loré”.

La line-up della tappa catanzarese è particolarmente ricca: Federico Scavo, Molella, Chiello, GhettoKumbé, Davide Ambrogio, Maddalena, oltre naturalmente a Jovanotti. Tra gli ospiti più attesi anche Francesco Giannini, il giovane musicista calabrese originario di Santa Caterina dello Ionio che ha conquistato l’attenzione di Jovanotti con la sua versione in dialetto di So solo che la vita. Lo stesso Lorenzo lo ha voluto sul palco della tappa catanzarese.

Una festa costruita sulla contaminazione: dall’elettronica ai dj set, dal pop alla musica tradizionale calabrese, fino alle sonorità internazionali di GhettoKumbé. Un viaggio musicale che ha accompagnato il pubblico per l’intera giornata e che è culminato con lo show di Jovanotti.

Jovanotti ha riservato diversi omaggi alla terra che lo ha ospitato questa sera, dall'inserimento di ritmi legati alla tarantella a un ricordo personale del suo arrivo in Calabria: «Arrivare qui in bicicletta è stato bellissimo ma faticoso, con una salita assurda ad Acri che ci ha messi a dura prova, ma la Calabria per me è di famiglia» – ha detto l'artista dal palco.

Tra musica e sorprese, Francesco Giannini ha conquistato ancora una volta il palco: il giovane calabrese ha regalato a Jovanotti un organetto e poi, davanti a migliaia di persone, ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Ecco il video:

La Calabria Music Arena si trasforma così nel cuore della grande festa estiva. Quasi 30mila persone riunite a Germaneto per uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate calabrese, con una macchina organizzativa imponente e un evento che porta Catanzaro al centro della scena nazionale.

E la festa, a Germaneto, è ancora tutta da vivere.